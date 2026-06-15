Пользователи соцсети потребовали реакции властей на нарушение прав Джамили Гаруновой

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Прокуратура и уполномоченный по правам человека должны обеспечить соблюдение прав Джамили Гаруновой, которая стала жертвой домашнего насилия и оказалась в СИЗО Махачкалы, несмотря на то, что находится на шестом месяце беременности, указали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", беременная Джамиля Гарунова четыре месяца содержится в СИЗО Хасавюрта. Преследование было инициировано после того, как Джамиля ушла от мужа, регулярно избивавшего ее, отметил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Он сравнил преследование Гаруновой с делом Анастасии Гойсан.

Комментаторы призвали наказать виновника семейного насилия

Пост о том, что беременная Джамиля Гарунова четыре месяца содержится в СИЗО Хасавюрта, был 12 июня опубликован на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 162 тысяч пользователей. На 11.30 мск 15 июня эта запись набрала 470 отметок с реакцией пользователей и 209 комментариев.

Часть их авторов осудила насилие и потребовала наказания виновного. "Ужасно, неужели нельзя ничего сделать? Посадить виновного и освободить бедную женщину", - написала Alina Alinuska.

"Заступиться некому, и вот наслаждается. Отводит душу кулаками", - отметила Тамара Пак. "Надо этого мужа посадить за покушение на убийство", - заявила Galina Dolgosheeva.

Другая часть пользователей выразила недоумение и сильную эмоциональную реакцию. "Ужас! Как это возможно? Что за звери?" - написала Nadejda Samoilovich. "Это что за каменный век? Избивают женщину, и нет управы?" - отметила Галина Алексеевна.

"Позор! В голове не укладывается", - заявила Шолпан Айтимбетова.

Некоторые комментаторы усомнились в справедливости судебных решений. "Они в судах вообще законы соблюдают или что?" - спросила Victoria Volevach. "Разве можно содержать в СИЗО беременную?" - задалась вопросом Ирада Нуриева.

Пользователи потребовали реакции государственных структур. "Где представитель по правам человека? Где прокурорский надзор?" - задался вопросом Жемель Хайруллов. "Где Бастрыкин и генеральный прокурор?" - написал Raf Hairetdinov. "Глава Дагестана, вмешайтесь!" - призвала Наталия Федотова.

Комментаторы выказали сочувствие Джамиле Гаруновой. "Бедная женщина", - написала Любовь Жманова. "Очень жаль женщину", - отметила Swetlana Tenner. "Бедная девушка, пусть ей Бог помогает", - заявила Наталья Кодацкая.

Заключение Гаруновой в СИЗО вписалось в тренд преследования жертв семейного насилия

Власти ранее неоднократно становились на сторону лиц, в отношении которых были жалобы от жертв домашнего насилия. В частности, в июне 2021 года сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде ворвались в шелтер в Махачкале. В результате их действий Халимат Тарамова была передана своим родственником и увезена последними в Чечню.

Ранее правозащитники выразили опасение, что в Чечне девушке грозит убийство за то, что она "вынесла сор из избы". Подруга Тарамовой Анна Манылова рассказала, что, когда отец забирал Тарамову из шелтера, та угрожала суицидом. Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из-за насилия в семье.

18 октября 2021 года силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани "Мамин дом" двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане. Позднее девушки вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Правозащитники предположили, что эти заявления девушки сделали под давлением. До побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа. Девушки, сбежавшие от родственников в Дагестане и похищенные силовиками из шелтера в Казани, после возвращения к мужьям рискуют стать жертвами "убийства чести" даже на фоне огласки этой истории, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Обе девушки были рано выданы замуж без их согласия и жаловались на систематическое притеснение со стороны мужей и родственников. В частности, 20-летнюю А., имеющую двухлетнюю дочь, по словам самой девушки, регулярно избивал муж, а отец в ответ на жалобу дочери заявил, чтобы она "шла в дом к мужу и померла там".

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2023 года представительницы неправительственных организаций отметили, что проблема безопасности шелтеров остается нерешенной – особенно на Северном Кавказе. Заявлению предшествовало решение ЕСПЧ, который признал нарушения прав женщин, находившихся в махачкалинском шелтере, когда силовики забрали из него уроженку Чечни Халимат Тарамову.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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