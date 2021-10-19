Кавказоведы сочли опасным для уроженок Дагестана возвращение из казанского шелтера

19 октября 2021, 16:32

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Девушки, сбежавшие от родственников в Дагестане и похищенные силовиками из шелтера в Казани, после возвращения к мужьям рискуют стать жертвами "убийства чести" даже на фоне огласки этой истории, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября силовики насильно забрали из кризисного центра в Казани "Мамин дом" двух девушек, сбежавших от родственников в Дагестане. Позднее девушки вышли на связь, заверив, что у них все хорошо, и призвали не искать их. Эти заявления девушки сделали под давлением, предположила дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. До побега из семей девушки в течение года просили помочь им уехать за пределы Кавказа, уточнила она.

По словам Светланы Анохиной, обе девушки были рано выданы замуж без их согласия и жаловались на систематическое притеснение со стороны мужей и родственников. В частности, 20-летнюю А., имеющую двухлетнюю дочь, по словам самой девушки, регулярно избивал муж, а отец в ответ на жалобу дочери заявил, чтобы она "шла в дом к мужу и померла там".

Бегство жен наносит ущерб репутации мужей

Побег женщины от мужа бьет по репутации его семьи, считает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражутдинова. "Побег женщины из семьи в любом случае бьет по репутации и показывает, что в семье не все хорошо. Для кавказского общества мнение окружающих крайне важно. Об этом мы писали в докладе "Убитые сплетнями"", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, возвращение в семью уже не сможет полностью реабилитировать честь мужа. "Особенно, если это получило огласку и нельзя скрыть", - уточнила Сиражутдинова.

Саида Сиражутдинова также считает, что риск "убийства чести" зависит от конкретных обстоятельств. "Если она просто убежала, а не скрывалась от опасности, то скорее всего не грозит. Но все зависит от причин побега и от того, какие слухи пойдут в обществе. Были случаи, когда девушек возвращали, и их даже не довозили до дома, но те уже сбегали от угрозы убийства чести. Поэтому в случае, если девушку насильно возвращают в семью, недопустимо подавать информацию так, чтобы это могло бросить тень на честь девушки или рода. Другой вопрос, как вообще совершеннолетнего человека могут насильно похитить, куда-то увезти", - сказала она.

"Убийства чести" совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Побег женщины от мужа становится для него позором, согласен руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. "Да, это позор для мужа, для его семьи и родителей жены. В целом ислам не допускает побег жены. Если такое случалось, то ее находили и очень жестоко наказывали. Масса примеров на Кавказе была, когда ловили и позорили. Также есть угроза осуществления убийства чести, но это уже индивидуально: если семья из горских жителей, то вероятность большая, если это город, то минимальная. Возвращение в семью после побега может как-то смягчить отношение мужа, родственников к жене. Это частично может восстановить честь мужа. Особенно когда причина в избиениях, в плохом отношении к ней. Но если она сбежала к другому, то это совсем другой случай", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Побег женщины из семьи или от мужа считается позором не только на Кавказе и не только в мусульманских семьях, уточнил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Для любого человека это позор, когда от него сбегает родственник, особенно когда это жена. Это касается не только Кавказа и мусульман. Но здесь отношение к таким историям совершенно другое", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ярлыкапов подтвердил, что в некоторых случаях таким женщинам грозит "убийство чести". "Это зависит от контекста и причин произошедшего, от окружения этой семьи, отношения родственников и так далее. В самой большой опасности находятся женщины, которые сбежали к другому мужчине. Это традиционно рассматривается на Кавказе как очень серьезное нарушение норм. Если причины в каких-то недопониманиях между супругами, то возвращение жены после побега может стать неким компромиссом. Это хоть как-то восстанавливает честь мужа", - отметил он.

Заявление на получение социальных услуг, которое подала одна из девушек руководителю программы "Укрепление семьи", датировано 18 октября 2021 года. "Меня выдали замуж не по своей воле в 17 лет. Никогда не хотела семейную жизнь в таком возрасте. Физического насилия нет, но морально уже не могу. Когда я сказала, что не могу жить с ними и хочу вернуться домой, мне сказали: "Умрешь там, где тебя выдали". Нет образования, потому что нигде не училась. Мое мнение не имеет значения, так было с родителями, и с мужем то же самое", - говорится в заявлении, фотокопию которого опубликовала сегодня Софья Крапоткина в своем блоге на сайте издания 7x7.

Общественная огласка истории может как навредить, так и помочь женщине

Огласка таких историй, по мнению Сиражутдиновой, может помочь женщине, но может и навредить. "Все зависит от того, как подается информация. Если общественная огласка затрагивает честь девушки, показывает, что она нарушила местные традиции и нормы, то такая огласка может подтолкнуть к преступлению, и не обязательно даже близких родственников. Круг лиц, кто может нести опасность для женщин, крайне широк", - сказала правозащитница.

Алексей Малашенко также полагает, что общественная огласка как может помочь, так и навредить таким женщинам. "Это зависит от многих факторов. Например, в какой республике они живут, в городе или селе, какое у них окружение и какие родственники, попала ли эта новость на ТВ или нет? Все эти факторы могут по-разному отразиться на судьбе жены", - сказал он.

Такое же мнение высказал и Ахмет Ярлыкапов. "Публичное обсуждение таких ситуаций часто ставит их под угрозу. Это распаляет сторону мужа, злит его. Широкая огласка чаще вредит, чем помогает. Но все это очень сильно зависит от ситуации, контекста, причин. Иногда широкая огласка также может помочь, заставив мужа и его родственников отказаться от неких силовых действий. Или, например, он может решить, что на этом все кончено, и дать развод жене", - сказал кавказовед.

Связь с девушками была потеряна около 17.00 мск 18 октября, а около 20.20 мск Светлана Анохина получила СМС с телефона одной из девушек. "Они нас нашли. Пришли [полицейские], нас забрали вместе с родителями. Все хорошо. Телефон будет у меня. Я развелась с мужем, он дал мне развод", - говорилось в сообщении.

В большинстве случаев инициатива развода – привилегия мужчины

Развод в мусульманских семьях обычно зависит от желания мужа, указала Саида Сиражутдинова. "Все зависит от личности мужа. Нет универсального шаблона. Шариат лишь обозначает процедуру, условия. Развод в мусульманских семьях может быть получен очень легко, если муж изъявит желание. Он всего лишь трижды говорит, что женщина ему больше не жена. Должны, конечно, быть учтены условия и обстоятельства, и даже есть некоторые разногласиями между направлениями ислама, но это если вдаваться в детали. Но если муж захочет отомстить, подобное тоже часто бывает, или просто не пожелает дать развод, то его получить женщине фактически невозможно. Предусмотрен ряд исключительных случаев, когда женщина может стать инициатором развода, но даже то, что дано шариатом женщине, в Дагестане многие имамы игнорируют", - рассказала она.

Развод для женщины "в целом очень сложная процедура", подтвердил Алексей Малашенко. "Но варианты, конечно, есть. Это когда муж три раза говорит жене, что она свободна. А что касается ситуаций, когда сама жена может инициировать и получить развод, то, например, когда муж не удовлетворяет жену, грубо говоря. Допустим, он заходит ко всем женам, кроме одной. Она в таком случае может доказать, что муж обходит ее вниманием, и развестись. Правда, нужны два свидетеля, которые бы подтвердили слова жены", - рассказал кавказовед.

"Кавказский узел" также писал о других случаях похищения обитательниц шелтера. Так, 10 июня дагестанские силовики и их коллеги из Чечни задержали в махачкалинской квартире для жертв домашнего насилия находившихся там сотрудников проекта "Марем" и трех обитательниц, в числе которых была жительница Чечни Халимат Тарамова. По словам журналистки Светланы Анохиной, в шелтер явился и отец Тарамовой, но она отказалась с ним ехать, и тогда ее с подругой убедили сесть в машину, пообещав увезти в безопасное место. Однако в итоге обеих обитательниц шелтера привезли в здание МВД по Дагестану, где Тарамову отдали родственницам.

29 июня в "Российской ЛГБТ-сети" сообщили, что Европейский суд по правам человека решил не принимать срочных мер в связи с задержанием Тарамовой, посчитав убедительными доводы Минюста об отсутствии угрозы ее жизни в Чечне. Однако более 20 правозащитных организаций вопреки заверениям российских властей выразили беспокойство за судьбу девушки.

Силовое похищение девушки из кризисной квартиры в Махачкале может подорвать у жертв домашнего насилия уверенность в безопасности шелтеров, считает социальный психолог Наиля Бирарова. "Это может привести к тому, что люди привыкнут скрывать свои проблемы, предпочтут сами решать их", – сказала она "Кавказскому узлу".