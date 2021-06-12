Инцидент в Махачкале продемонстрировал уязвимость жертв насилия в шелтерах

12 июня 2021, 02:12

Силовое похищение девушки из кризисной квартиры в Махачкале может подорвать у жертв домашнего насилия уверенность в безопасности шелтеров, считает социальный психолог Наиля Бирарова. После нападений на шелтеры их сотрудникам приходилось усиливать меры по защите своих подопечных, отметила руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня полицейские из Дагестана и Чечни явились в махачкалинский шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав сотрудников проекта "Марем", и находящихся в квартире Халимат Тарамову, а также мать и ее 15-летнюю дочь, скрывавшихся от семейного насилия. Сегодня суд прекратил дела всех сотрудников махачкалинского шелтера. Целью спецоперации по нападению на шелтер была Халимат Тарамова, указала адвокат проекта "Правовая инициатива"* Ольга Гнездилова.

Халимат Тарамову силовики вывезли в Чечню, ее подруга из Перми оставлена на свободе в Махачкале. Представитель "Правовой инициативы"* указала, что Тарамова передана родственникам в Чечню, связи с ней нет. Тарамова - дочь одного из приближенных Рамзана Кадырова, она была вынуждена бежать из Чечни из-за насилия в семье в связи с ее сексуальной ориентацией. В Чечне девушке грозит убийство за то, что "вынесла сор из избы", предположила представитель Российской ЛГБТ-сети.

Этот рейд может привести к тому, что жертвы насилия на Северном Кавказе будут опасаться обращаться за помощью в шелтеры, считает социальный психолог Наиля Бирарова.

"Конечно, [жертвы] будут опасаться обращаться, поскольку это позор и для своей семьи, народа, рода, и это позор для общества. Если человек обращается в правоохранительные органы за помощью, и, если органы оказывают на него какое-то силовое воздействие, конечно, у человека возникнет психологический стоп [...] Он будет стараться сам разруливать проблемы, а не обращаться в полицию. Такие случаи подтверждают, что человек не всегда может чувствовать себя защищенным, особенно на Кавказе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бираровой, случаи оказания давления на шелтеры со стороны силовиков могут иметь негативные последствия. "Это может привести к тому, что люди привыкнут скрывать свои проблемы, предпочтут сами решать их", - отметила она.

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили ранее правозащитники.

Бирарова уверена, что жертвам насилия нужна мощная психологическая и моральная поддержка. "В случае любого насилия у людей не хватает ресурсов, сил и возможностей себя защищать. Поэтому нужно работать с психологом, психотерапевтом, чтобы снизить уровень повышенной тревожности. Только после этого следует направлять их в силовые структуры, чтобы они были подготовлены и адекватно реагировали на людей в форме", - сказала она.

Женщины продолжат обращаться за помощью, несмотря на подобные рейды, считает руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. "Когда женщина оказывается в кризисной ситуации, когда в семье, которая, казалось бы, должна ее защищать, создается угроза ее жизни, она просит помощи. Данный рейд не приведет к тому, что женщины перестанут обращаться за помощью", - сказала она.

"Неоднократно случались нападения на шелтеры и ранее, но люди не перестают обращаться за помощью. Просто [после нападений] учитываются какие-то нюансы, и правозащитники стараются еще больше оберегать своих подопечных", - сказала Мирмаксумова корреспонденту "Кавказского узла".

Нет необходимости менять формат работы с жертвами насилия, считает она. "За много лет работы [шелтера] уже какой-то негласный протокол [...] складывается, как действовать в какой-либо ситуации. Правда, каждый кейс индивидуальный, и всегда надо быть готовым ко всему", - отметила Мирмаксумова.

Давление на шелтеры есть, но в основном оно исходит со стороны родственников женщин, рассказала директор Центра защиты материнства и детства "Теплый дом на горе" Евгения Величкина. "За все годы нашей работы на нас никогда не нападали силовики, не оказывали на нас давления. Наоборот, они нам помогали, когда к нам приходили мужья женщин, которые были у нас. Полиция всегда с пониманием относилась к нашей работе и много помогала", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В шелтеры в основном приходят родственники жертв и пытаются вернуть их домой, рассказала Величкина. "Приходили родные женщин, пытались ворваться в здание с помощью пистолета, приехавшие вместе с ними женщины сами вызвали полицию, пытаясь натравить силовиков на нас. Но полиция с пониманием относилась: говорили, что если женщина не хочет выходить из здания, то это ее право. Тем более, что она совершеннолетняя. Мужья часто с претензиями приходят, угрожают, звонят. Такое давление с их стороны есть. Но нападают редко", - отметила она.

Рейд силовиков в шелтере в Махачкале "противоречит официально принятой Национальной стратегии действий в интересах женщин", - считает журналистка София Русова. "Я уверена, что шелтер должен иметь особый статус. Не представляю, какой ужас испытывают скрывавшиеся от насильников пострадавшие", - написала она 10 июня на своей странице в Facebook.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО-иноагентов