Коллеги Анохиной сообщили о похищении девушек из шелтера в Махачкале

10 июня 2021, 23:59

Силовики вывезли из кризисной квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале всех находившихся там девушек и задержали правозащитницу Светлану Анохину, сообщили ее коллеги.

Как писал "Кавказский узел", сегодня вечером журналистка и правозащитница Светлана Анохина сообщила о попытке силовиков вскрыть дверь в махачкалинской кризисной квартире для жертв домашнего насилия. По словам Анохиной, вместе с дагестанскими полицейскими туда приехали их коллеги из Чечни. Одна из находящихся в квартире девушек - чеченка, сбежавшая от родственников из-за избиений. Полицейский заявил, что она в розыске.

О том, что Анохину и всех девушек из шелтера увезли силовики, сообщил Закир Магомедов.

"Я говорил по телефону со Светланой Анохиной, слышал, что какой-то Далгат, полицейский, хотел войти. Дверь открылась. Дальше - крики (...) Кричат много девушек. Полиция и неизвестные выволокли Свету и девушек из квартиры-шелтера. Сейчас их забирают в отдел. На каком основании - я не знаю", - написал он в Facebook-сообществе "Южный форпост".

Журналистка Екатерина Нерозникова написала на своей странице в Facebook, что Анохиной во время задержания стало плохо.

"Наших девочек вытащили за руки (силовики) из кризисной квартиры. Свету Анохину ташили по лестнице и ей стало плохо. Ещё одну нашу волонтерку побили. Всех увезли, куда неизвестно, в автозаке", - сообщила она в 23.23 мск.

Закир Магомедов около 22.40 мск обновил свою публикацию, сообщив, что Анохина, по его данным, находится в "Ленинском отделе".