Халимат Таранова. стопкадр видео https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1403091524754325513

11 июня 2021, 02:55

Исчезновение Халимат Тарамовой вызвало тревогу пользователей соцсетей

Среди обитательниц кризисной квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале, которых силовики увезли в отдел полиции в Махачкале, не оказалось чеченки Халимат Тарамовой, сбежавшей от родных из-за избиений, ее судьба остается неизвестной. Пользователи соцсети высказали опасения за ее безопасность.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 июня журналистка и правозащитница Светлана Анохина сообщила о попытке силовиков вскрыть дверь в махачкалинской кризисной квартире для жертв домашнего насилия. По словам Анохиной, вместе с дагестанскими полицейскими туда приехали их коллеги из Чечни. Одна из находящихся в квартире девушек - чеченка, сбежавшая от родственников из-за избиений. Полицейский заявил, что она в розыске. Коллеги правозащитницы сообщили, что силовики вывезли из кризисной квартиры для жертв домашнего насилия в Махачкале всех находившихся там девушек и задержали  саму Анохину. 

"В отделе полиции в Махачкале все, кроме Халимат Тарамовой - той самой девушки из Чечни", - написал ночью 11 июня в Twitter Руслан Ахалчи.

Он также указал, что в отдел полиции зашли адвокаты и члены Общественного наблюдательного комитета. Кроме того, к отделу подъехала машина скорой помощи.

Ранее Светлана Анохина указала, что после того, как ее и еще нескольких человек увезли из квартиры-шелтера,  там оставались девушка из Чечни и ее подруга. "Там же в квартире находятся неустановленные мужчины из Грозного, что приехали забрать девушку", - сообщил со ссылкой на активистку "Кавказ. Реалии"*.

"Оказывается, когда ищут сбежавшую жену, можно выносить двери в чужиx квартираx, использовать все теxнические возможности камер наблюдения, организовывать оперативные мероприятия и вообще бросать все возможности правооxранительныx органов на "восстановление семьи"... Вы можете себе представить, чтобы так искали того, кто совершил домашнее насилие, кто украл ребенка, например?" - прокомментировала ситуацию в махачкалинском шелтере на своей странице в Facebook адвокат Мари Давтян.

В Telegram-канале 1ADAT опубликовано видео, на котором девушка рассказывает о том, по своей воле покинула семью, где подвергалась насилию. "Сегодня 6 июня 2021 года. Я, Тарамова Халимат Аюмовна, добровольно ушла из дома, спасаясь от регулярных побоев, угроз. Прошу не объявлять меня в федеральный розыск, не выдавать информацию о моем местонахождении, так как это создаст угрозу моей жизни", - говорит она на видео. 

"Из-за простой девушки кадыровцы не поехали бы в другую республику, да и вид, а также говор девушки, крайне нетипичный для чеченских девушек, явно указывает на то, что девушка не росла в республике", - прокомментировал видеоролик Telegram-канал 1ADAT.  Авторы канала не исключили, что Тарамова может приходиться родственницей высокопоставленному чиновнику в Чечне.

Халимат Тарамова ушла из дома из-за насилия, связанного с ее сексуальной ориентацией, сообщила со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть»* "Медиазона".

"Главное, чтобы сейчас ещё на жертву какое-нибудь "дело" не завели, чтобы потом в Чечню отправить", - написал в комментарии к сообщению о  задержании Анохиной и девушек из шелтера на странице пользователя в Facebook Sofia Rusova Игорь Ясин.

"Главное, чтобы жертва была в безопасности, но пока новостей нет", - ответила ему Sofia Rusova.

"Местонахождение Тарамовой неизвестно. Правозащитники подали в полицию заявление о пропаже чеченки", - написала в 23:22 мск 10 июня "Новая газета".

* организации и СМИ внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Дождь" пожаловался на угрозы журналистке за сюжеты о Кавказе", "Нина Церетилова заявила о похищении ее детей", "Уроженка Дагестана пожаловалась на угрозы убийством за отказ жить с родителями".

Автор: "Кавказский узел"

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