Убитые сплетнями: как судят за казни женщин на Кавказе

02 июня 2020, 23:49

«Правовая инициатива» продолжила исследование "убийств чести" на Северном Кавказе и проанализировала 43 судебных приговора по подобным делам в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Авторы доклада «Убитые сплетнями-2» - старший юрист фонда «Правовая инициатива» Юлия Антонова и кандидат политических наук, президент Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова. «Кавказский узел» публикует справку об этом исследовании.

«Распространенность убийств по мотивам «чести» как разновидности гендерно мотивированных убийств женщин и девочек приобретает в России все более серьезные масштабы», — считают исследователи, напоминая о громких убийствах женщин в Дагестане и Ингушетии в январе-феврале 2020 года. Они признают, что "получение данных из единственного источника" позволяет анализировать лишь часть информации, но эта работа представляется авторам доклада важной, своевременной и актуальной «в условиях недоступности иных материалов для анализа и в связи с общим ростом масштабов насилия в отношении женщин и детей в стране».

Основной вывод

Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Кавказе – не изолированное явление, которое случается внезапно и неожиданно, а заключительный этап насилия после продолжительной череды принуждений, давления и издевательств в отношении женщин, оставляемой без внимания, отмечают исследователи.

Согласно предыдущему докладу, опубликованному в 2018 году, «наибольшее число убийств, ставших известными СМИ и правозащитникам и дошедших до суда, было совершено в Дагестане. Это связано в большей мере с осуждением подобных случаев. Меньшее число подобных убийств доходит до СМИ и суда в Ингушетии и Чечне». На «Кавказском узле» опубликована полная версия доклада.

Положительные тенденции приговоров

Анализ изученных судебных приговоров показал наличие ряда положительных тенденций, считают авторы доклада.

1. «Уголовные дела по убийствам «чести» доходят до суда, а в суде – до обвинительного приговора».

2. «Во всех 43 приговорах поведение обвиняемых было оценено судом как виновное, предумышленное, как правило, заранее спланированное».

3. «Основная масса приговоров была назначена по наиболее «тяжкой» статье 105 УК РФ «Убийство» (33 приговора)».

4. «В ряде дел (как минимум 8) суд отверг доводы защиты обвиняемых о совершении ими преступления в состоянии аффекта», отказав в переквалификации со статьи «Убийство» на статью «Убийство в состоянии аффекта».

5. «По меньшей мере в 3 делах суд не принял и отверг версии подсудимого об аморальном поведении потерпевших, оценив эти показания как недостоверные, данные с целью добиться смягчения наказания».

6. «По некоторым делам в ходе судебного разбирательства были установлены факты совершения подсудимыми развратных действий в отношении несовершеннолетних, а также домашнего насилия».

«По одному эпизоду в Дагестане мужчина (сын подсудимого) и женщина (жена подсудимого) были зарублены топором у себя дома. Мотив – «аморальное поведение гражданской жены и сына от первого брака, которые состояли в интимной связи». Суд в приговоре отмечал, что обвиняемый в момент преступления «был ориентирован в обстановке, его действия носили целенаправленный характер, он контролировал свои действия во время совершения преступления и после этого, тем самым опровергаются доводы стороны защиты о совершении подсудимым убийства в состоянии аффекта. О том, что подсудимый при совершении убийства потерпевших не находился в состоянии аффекта, свидетельствует также поведение после совершения преступления, который после содеянного укрыл орудие преступления, не сообщил родственникам о случившемся, скрывал свою причастность к убийству, а после признания в убийстве пояснил, что совершил это в ходе бытового скандала в семье и драки между ним и потерпевшими, утверждая, что потерпевшие напали на него, а он защищался». Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое подлежит отбыванию в исправительной колонии строгого режима. Позиция суда по рассмотренному делу выглядит вполне обоснованной, а выводы убедительными».

По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина «убийство чести», звучащего как нечто социально одобряемое. «Надо снимать положительные коннотации, оправдывающие такое убийство, возводящие его на уровень сакрального убийства, освященного традицией», – приводятся слова Анохиной в подготовленной «Кавказским узлом» справке «Убийства чести" на Северном Кавказе».

Убитые, убийцы и обстоятельства убийств

В тех делах, где преступления по мотивам «чести» дошли до судебного разбирательства и приговора (всего – 43), убито 44 женщины, 4 мужчин и 2 женщины остались живы.

Во всех случаях убийцами женщин являются близкие родственники мужского пола: брат, отец, дядя. То есть, это «100% гендерно мотивированное и гендерно обусловленное преступление по признаку пола – убийства совершаются мужчинами в отношении женщин», - утверждается в докладе.

«В Ингушетии дядя сначала нанес несколько ударов по голове и туловищу свой племяннице, а потом задушил ее, потому что она курила во время вечерней молитвы, т.е. вела себя аморально. Дело опять-таки было рассмотрено в особом порядке без судебного разбирательства. «Суд считает установленной и доказанной (вину) и квалифицирует его действия по части 1 статьи 107 УК РФ – как совершение убийства в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного аморальными действиями потерпевшего". Было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 (один) год».

Чаще всего нападения совершались вечернее время, в сельской местности, в бытовых условиях или там, где нет людей, чтобы избежать свидетелей и было удобнее скрыть следы преступления. В качестве способов и орудий убийства наиболее распространены удушение и колюще-режущие предметы. Исследователи приводят историю убийства отчимом несовершеннолетней беременной:

«В Дагестане отчим нанес множественные ножевые ранения своей несовершеннолетней падчерице, у которой в больнице обнаружили 20 недель беременности. «Вышел из своей комнаты и в это время увидел на кухне свою несовершеннолетнюю падчерицу, о которой ему сообщили о ее аморальном поведении – вступлении в половую связь и беременности <…> Наказание составило 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с взысканием с обвиняемого в пользу потерпевшей 500000 (пятьсот тысяч) рублей в счет компенсации морального вреда. Налицо несоразмерность наказания совершенному преступлению: за убийство несовершеннолетней беременной (убийца заведомо знал об этом) суд квалифицировал преступление не по пункту «г» части 2 статьи 105 «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности», а по более легкой статье».

Хотя около четверти преступлений было совершено по навету, никто не был привлечен к уголовной ответственности как подстрекатель или пособник. «Расследование преступлений и судебное разбирательство шли по более простому пути: привлечение к ответственности уже известного обвиняемого».

В качестве мотива обвиняемые всегда ссылались на аморальное поведение потерпевших. «Фактически аргументация «аморальности» – это надежда преступника на снисхождение суда при квалификации преступления и определении наказания. Поэтому нередки случаи, когда в порядке оправдания убийства женщины преступления квалифицировались как совершенные в состоянии аффекта или в результате аморального и провокационного поведения пострадавшей. Данные факторы при их доказанности и принятием судом во внимание явились способом избегания наиболее тяжкого наказания или его смягчения», - констатируют исследователи. Такова история отца и дочери из Дагестана.

«По части 1 статьи 105 и части 1 статьи 107 вынесен 1 приговор в Дагестане. Отец перерезал горло своей дочери из-за ее аморального поведения. «В его религиозной семье и в роду никогда не было, чтобы женщина без ведома старших уходила из дома и вне брака жила половой жизнью. Все эти дни он не спал, был расстроенным, тяжело переживал». Полагает, что данное преступление он совершил, находясь в состоянии сильного душевного волнения – аффекта». Суд установил, что обвиняемый совершил убийство в состоянии внезапно возникшего душевного волнения (аффекта), вызванного тяжким оскорблением и длительной психотравмирующей ситуацией и аморальным поведением со стороны потерпевшей, и определил наказание в виде исправительных работ по месту работы в ДГМА сроком на 2 года с удержанием в доход государства 20% его заработка ежемесячно».

Преступления и наказания

Из 43 судебных разбирательств 33 окончились обвинительным приговором «по статье 105 УК РФ «Убийство», а также ее совокупности с другими статьями УК РФ». Анализ показал, что 19 из 44 назначенных видов наказания занижены. Такова история несовершеннолетней из Чечни, убитой братом.

«В Чечне брат ударил деревянной палкой по голове сестру, от чего она скончалось. Мотивом явилось то, что «сестра изменяет мужу и ведет себя непристойно. В частности, ездила отдыхать в Турцию с другим мужчиной, что послужило причиной их развода. Для него это было большим ударом и позором… Она постоянно пропадала из дома, а они ее искали…Она постоянно приезжала на разных машинах ночью с разными мужчинами… Когда она была еще замужем, пошли слухи, что она гуляет. Все об этом только и говорили… Все знали, что она ведет аморальный образ жизни» <…> Суд в данном деле назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без ограничения свободы, т.е. даже ниже порога, предусмотренного санкцией статьи в 5 лет».

В 16 случаях наказание было снижено на основании «аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления» (пункт «з» части 1 статьи 61 УК РФ). Также нередко (как минимум в 7 приговорах) суд не учитывал факт несовершеннолетия убитых. Авторы доклада рассказывают:

«По одному делу чеченский суд назначил достаточно высокое наказание – 10 лет лишения свободы за убийство братом своей несовершеннолетней сестры. Он задушил ее дома руками, потому что «разговоры в селе о том, что его сестра ведет аморальный образ жизни, не давали ему покоя. Нужно положить конец этому позору, то есть убить ее и закопать. После того как сестра вернулась домой (развелась с мужем), она постоянно куда-то уходила, пропадала. Поводов ругать ее и бить было предостаточно из-за ее поведения. Более того, брат ее мужа говорил ему, что она постоянно общается по телефону с неизвестными парнями, часто уходила с ночевкой неизвестно куда». Помимо того, что женщина подвергалась насилию со стороны своего брата, в приговоре говорилось: «Были слухи о сексуальных домогательствах (обвиняемого) к убитой сестре» <…> При этом суд не квалифицировал данное преступление по части 2 статьи 105 УК РФ, несмотря на то что в ходе судебного разбирательства были установлены отягчающие вину обстоятельства – несовершеннолетие и особая жестокость. Здесь санкция предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы».

Как минимум 4 дела было рассмотрено в особом порядке - своеобразной сделкой между судом и подсудимым - выгодном обвиняемым в убийстве. В этих случаях факт виновности подсудимого считается уже установленным, а в задачу суда не входит исследование всех обстоятельств преступления. При этом наказание не может превышать ⅔ от максимального срока, предусмотренного законом.

«В Дагестане отец задушил свою несовершеннолетнюю дочь, так как «узнал от своих родственников о том, что его дочь ведет аморальный образ жизни и часто уходит из дома без разрешения матери и других родственников <…> Дело было рассмотрено судом в особом порядке, т.е. по ходатайству подсудимого о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением <…> В расчет судом не был принят факт беспомощности (несовершеннолетия) потерпевшей, который мог бы стать отягчающим вину обстоятельством и повлиять и на квалификацию преступления, и на срок приговора <…> приговор составил 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении».

Всего в 3 случаях потерпевшим была присуждена компенсация морального вреда. «Вопросы возмещения вреда в случаях убийств женщин, как правило, игнорируются или ограничиваются мерами уголовно-правового характера. Считается достаточным вынести преступнику приговор, связанный с лишением свободы, и крайне редко в сочетании с денежным возмещением ущерба», - говорится в докладе.

Возможные меры

Авторы исследования полагают, что «в результате безнаказанность лиц, совершивших убийства женщин, только усугубляет последствия насилия как механизма контроля. Когда государство не в состоянии привлечь лиц, виновных в совершении преступления, к ответственности в рамках действующих норм уголовного права, а также назначать наказания, соразмерные степени тяжести совершенным преступлениям, безнаказанность не только будет усугублять подчиненное положение и беспомощность объектов насилия, но и уведомлять общество, что мужское насилие в отношении женщин приемлемо и неизбежно. В результате модель насильственного поведения становится нормой».

В докладе предлагается расширенный список рекомендаций (16 пунктов) для достижения поставленных государством целей предотвращения повторения противоправных деяний и обеспечения справедливого правосудия для жертв преступлений и потерпевших (их родственников).

Так, исследователи рекомендуют «уделять должное внимание всем жалобам, подаваемым потерпевшими, по фактам исчезновения и похищения женщин и девочек, обеспечить реагирование правоохранительных и судебных органов на любые акты насилия в отношении женщин, а потерпевшим от убийств «чести» доступ к программам бесплатной юридической помощи <…> Правила доказывания не должны быть дискриминационными» по отношению к жертвам преступления и потерпевшим; «должны исключать использование любых ссылок на «затронутую честь» или «провокационное, аморальное поведение» в качестве смягчающих вину обстоятельств для уклонения обвиняемых от надлежащей уголовной ответственности.

Способы доказывания, считают авторы доклада, «должны гарантировать минимальное вмешательство в частную жизнь потерпевших, а также жертв преступлений убийств «чести» при соблюдении требуемых стандартов сбора доказательственной базы и свести к минимуму риск повторной виктимизации во время расследования преступления и судебного разбирательства». Они предлагают «развивать государственные программы защиты потерпевших и свидетелей в рамках уголовного судопроизводства <…> Максимально обеспечить юридически грамотную квалификацию преступлений по уголовным делам, связанным с убийствами «чести».

Полная версия доклада находится на сайте «Правовой инициативы» по адресу: https://xn--80abdnmdd8ddgec3d.xn--p1ai/reports/ubitye-spletnyami-2-analiz-sudebnykh-prigovorov-otchet-2020-goda/ или https://xn--80abdnmdd8ddgec3d.xn--p1ai/upload/iblock/61e/61ef364180bc006866db301c76b21941.pdf