Защита убедила суд приобщить к делу показания Абу Умара Саситлинского о Ризванове

11 декабря 2022, 13:53

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Суд по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева согласился приобщить к материалам показания проповедника Абу Умара Саситлинского, в которых тот опроверг версию следствия о причастности Ризванова к финансированию терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября стало известно, что глава фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, обвиненный вместе с Абдулмумином Гаджиевым и Кемалом Тамбиевым в финансировании терроризма, рассказал на допросе, что стал соучредителем фонда по предложению проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), но в деятельности "Ансара" участвовал лишь формально.

Ранее, 20 октября, в суде прошел допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания, которые дал суду "Джигурда", противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Абубакар Ризванов. Сам свидетель объяснил противоречия тем, что уже не помнит деталей.

Абубакар Ризванов уточнил свои досудебные показания

На заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону суд закончил допрашивать подсудимых и приобщил к делу показания Абу Умара Саситлинского. Проповедник, который давно покинул Россию, опроверг все обвинения, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0".

Заседание прошло 8 декабря, на нем были оглашены показания Абубакара Ризванова, которые он дал следствию в 2019 и 2020 годах. "Всего огласили четыре протокола. Показания из них в целом совпадали с теми, которые дал Ризванов в суде на предыдущих заседаниях. В них говорилось о взаимоотношениях Ризванова с Исраилом Ахмеднабиевым и об участии подсудимого в благотворительном фонде «Ансар». Ризванов не возражал против оглашения протоколов — наоборот, он считает, что они подкрепляют позицию защиты", - говорится в публикации.

Процесс по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева освещает также издание "Черновик". По состоянию на 13.50 мск 11 декабря, на сайте и в телеграм-канале издания нет публикаций о прошедшем 8 декабря заседании.

В частности, в протоколе допроса от 14 июня 2019 года говорилось, что после регистрации фонда «Ансар» в 2013 году Исраил Ахмеднабиев опубликовал номера банковских карт Карима Алиева (брата Ризванова) для сбора пожертвований, и за несколько месяцев на счета поступило около 100 тысяч долларов, с которыми Ахмеднабиев отправился в Сирию с благотворительной миссией.

После оглашения протокола Абубакар Ризванов частично согласился с показаниями, но уточнил, что показания дал сразу после ареста и из-за стрессового состояния ошибочно сообщил на допросе некоторые детали. В частности, по его словам, Ахмеднабиев собрал эти деньги еще до создания фонда, и таким образом, ни Абубакар Ризванов, ни Карим Алиев к их сбору не имели отношения.

Также в протоколе говорилось, что на карту Ризванова регулярно поступали средства фонда — примерно 300-400 тысяч рублей ежемесячно. Комментируя эти показания, Ризванов заявил в суде, что не получал на постоянной основе деньги фонда на свою карту: таких переводов было лишь несколько, когда карта Карима Алиева превышала месячный лимит по снятию наличных. Ризванов подчеркнул, что сам никакого участия в сборе денег не принимал, а всеми поступающими суммами распоряжался Ахмеднабиев.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

После допроса Абубакара Ризванова суд завершил допрос подсудимых, и Ризванов заявил ходатайство с просьбой исследовать и приобщить к материалам дела протокол адвокатского опроса Исраила Ахмеднабиева. "Проповедника опросил адвокат Умалат Сайгитов в Стамбуле с участием турецкого адвоката. Прилагалась и видеозапись этого опроса", - сообщил "Мемориал".

Суд приобщил к делу сведения Ахмеднабиева в пользу Ризванова

Согласно протоколу, Ахмеднабиев отверг обвинения в участии в террористических организациях. Он рассказал, что к нему поступали предложения вступить в «Исламское государство»*, но когда его представители узнали, что Ахмеднабиев отговаривает людей ехать в Сирию и участвовать в ИГ*, то ему стали поступать угрозы убийством от участников организации. Ахмеднабиев подчеркнул, что выступает против этой террористической организации, и его позиция соответствует позиции ученых-суннитов.

Ахмеднабиев сообщил на опросе, что занимался исключительно благотворительной деятельностью, и за семь лет удалось построить 8500 колодцев, 77 школ и 210 мечетей. Учредителем всех аффилированных с ним фондами был он сам, а в его фонд «Живое сердце» (бывший фонд «Мухаджирун») поступали деньги в том числе от главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова и других известных людей.

Также Исраил Ахмеднабиев отверг версию о том, что Абубакар Ризванов участвовал в запрещенных организациях. По словам проповедника, у подсудимого не было никаких полномочий в фонде, и он не имел отношения к строительству школы хафизов. После того, как «Ансар» ликвидировали, отношения между Ахмеднабиевым и Ризвановым прекратились.

По состоянию на 13.50 мск, сайт проповедника закрыт, а в его телеграм-канале, на который подписаны 13,2 тысячи пользователей, регулярно публикуется информация о его благотворительной деятельности, такой как строительство колодцев для мусульман Африки. Сам Ахмеднабиев еще в 2015 году отверг предположения о его причастности к деятельности запрещенных организаций. "Меня начали обвинять в том, что я кого-то вербую, после того, как стало известно что несколько моих односельчан, трое из которых мои родственники, уехали в Сирию, якобы именно под моим влиянием. Конечно же, это абсурд и клевета", - привело его слова 13 декабря 2015 года "Голос Ислама". В том же интервью Ахмеднабиев подчеркнул, что ездил в Сирию "с гуманитарной помощью". "Сотни и тысячи людей с искалеченными судьбами, до которых нет дела никому. Видя все это, мы сообща создали фонд, целью которого изначально и по сей день является помощь этим несчастным людям", - сказал он.

Прокурор в суде возразил против того, чтобы протокол опроса был приобщен к материалам дела. По его мнению, это не процессуальный документ, поскольку объяснения взял адвокат, к тому же за пределами России, и суд не может дать оценку содержимому этого документа.

В свою очередь защита пояснила, что адвокат уполномочен брать объяснения. Суд согласился с позицией защиты и приобщил протокол опроса и его видеозапись к материалам дела. Следующее заседание назначено на 10 января 2023 года, сообщил "Мемориал".

Напомним, 22 сентября Абдулмумин Гаджиев заявил в суде, что версия следствия о его сотрудничестве с Абу Умаром Саситлинским необоснованна. Он пояснил, что общался с проповедником лишь однажды, когда брал интервью.

Подробности дела Гаджиева можно узнать из материала "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.