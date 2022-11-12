Ризванов рассказал суду о своей работе с Абу Умаром Саситлинским

12 ноября 2022, 13:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава фонда "Ансар" Абубакар Ризванов, обвиненный вместе с Абдулмумином Гаджиевым и Кемалом Тамбиевым в финансировании терроризма, рассказал на допросе, что стал соучредителем фонда по предложению проповедника Абу Умара Саситлинского, но в деятельности "Ансара" участвовал лишь формально.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября в суде по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева прошел допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания, которые дал суду "Джигурда", противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Абубакар Ризванов. Сам свидетель объяснил противоречия тем, что уже не помнит деталей.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признали вину.

На очередном заседании показания дал Абубакар Ризванов, сообщил вечером 11 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал", отметив, что после 20 октября других заседаний не было. "Он рассказал, как познакомился с Исраилом Ахмеднабиевым, которому вменяют организацию финансирования терроризма, как попал в фонд «Ансар» и когда фондом заинтересовался Центр по противодействию экстремизма", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале "Мемориала".

Во время допроса Ризванов рассказал, что в 2012 году он и его родственник Карим Алиев познакомились с Исраилом Ахмеднабиевым в мечети «на Котрова» в Махачкале. Ахмеднабиева им представили как человека, который «строит в селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана детскую школу хафизов».

"Это был известный и масштабный проект в республике. Строительство было официальным, а землю под школу выделил глава района", - пояснил "Мемориал".

Ризванов сообщил суду, что не участвовал в строительстве, лишь однажды вместе с Алиевым по пути в свое село он заехал на стройку и ещё раз - после того, как школу построили.

С конца 2011 года в течение года Ахмеднабиев проводил в мечети «на Котрова» лекции на бракоразводные темы. Эти лекции инициировала администрация мечети. Также он проводил лекции и в других мечетях республики, в том числе в тех, где имамами были представители официального духовенства. В частности, Ризванов рассказал о лекции Ахмеднабиева в мечети села Советское Магарамкентского района. Тогда Ахмеднабиев говорил о терпимости, о том, что не нужно "впадать в крайности и конфликтовать с представителями власти", а также о том, что необходимо получать знания и приносить пользу обществу.

По словам Ризванова, после лекций он и Ахмеднабиев часто проводили время в одной компании, так как у Абубакара Ризванова тоже была идея открыть в Махачкале учебное заведение для детей.

Ризванов также рассказал, что Ахмеднабиев организовал сбор денег на строительство школы хафизов и на свою благотворительную деятельность. В начале 2013 года проповедник зарегистрировал благотворительный фонд «Ансар», чтобы сделать сбор денег более прозрачным. Ризванову и Алиеву предложили стать соучредителями фонда, и они согласились, потому что «хотели участвовать в богоугодном деле» и не видели в этом ничего противозаконного. Основной целью фонда стала оплата обучения в школе детям-сиротам.

По словам Ризванова, после создания фонда Алиев с Ахмеднабиевым вернулись из благотворительной поездки из Сирии, и с Алиевым и Ризвановым встретился сотрудник Центра по противодействию экстремизма Арсен Демиров. Он взял у них письменные объяснения о поездке и сборе денег. Тогда никаких претензий к деятельности фонда у силовиков не было, добавил подсудимый.

Ризванов рассказал, что формально участвовал в деятельности фонда, но и продолжал заниматься коммерческой деятельностью в сфере наружной рекламы. У Карима Алиева была студия «Худа Медиа» (где, по версии следствия, записывались и монтировались видеоролики экстремистского характера. – Прим. "Кавказского узла"), которая занималась переводом на русский язык лекций арабских проповедников. Такая работа студии на тот момент была необычной, и студия была под постоянным наблюдением силовиков: в частности, в офисе несколько раз проводили обыски, изымали технику, но после проверок обычно всё возвращали, сообщил Абубакар Ризванов.

Он добавил, что после одного из обысков в 2012 году было возбуждено дело об использовании нелицензионного программного обеспечения, но к содержанию работы студии претензий не возникло.

Продолжение допроса Ризванова суд назначил на 24 ноября, говорится в публикации "Мемориала".

Отметим, 22 сентября Абдулмумин Гаджиев заявил в суде, что версия следствия о его сотрудничестве с Абу Умаром Саситлинским необоснованна. Он пояснил, что общался с проповедником лишь однажды, когда брал интервью.

О деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Напомним, коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в поддержку журналиста. Так, 31 октября одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Весь коллектив еженедельника "Черновик" уверен в невиновности своего коллеги, пояснил "Кавказскому узлу" Магомед Магомедов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.