Абубакар Ризванов уличил свидетеля в противоречивых показаниях

21 октября 2022, 08:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Показания, которые дал суду засекреченный свидетель по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Ризванов. Свидетель объяснил противоречие тем, что уже не помнит деталей.

Как писал "Кавказский узел", в ростовском окружном военном суде продолжается процесс по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. На заседании 22 сентября Гаджиев назвал необоснованной версию следствия о его сотрудничестве Абу Умаром Саситлинским - журналист настаивает, что общался с Саситлинским лишь однажды, когда брал интервью.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него.

На заседании по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова 20 октября состоялся допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания он давал по видеоконференцсвязи, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как заявил свидетель, он лично не знаком ни с одним из троих подсудимых, хотя и слышал о них. Он встречался в Турции с Исраилом Ахмеднабиевым в связи с благотворительной деятельностью последнего. Рассказать подробности этих встреч "Джигурда" отказался под предлогом того, что детальный рассказ может рассекретить его личность, сославшись на уже данные им ранее подробные письменные показания. Тем не менее засекреченный свидетель ответил на несколько вопросов прокурора.

Обвинитель интересовался, кто обучался в учебном центре Исраила Ахмеднабиева в Турции. По словам свидетеля, в этом центре учились дети выходцев из северокавказских республик и других регионов России и сироты, чьи отцы погибли в России или в Сирии. На уточняющий вопрос прокурора, на чьей стороне воевали в Сирии отцы учеников, "Джигурда" заявил, что в центре обучались разные дети, а иногда "не разобрать, чьи дети вообще".

Средства, постоянно поступавшие на счета благотворительного фонда Ахмеднабиева, расходовались, по словам свидетеля, на помощь сиротам и беженцам из Сирии и Палестины. Прокурор просил уточнить, все ли деньги со счетов фонда шли на благотворительность, или часть из них расходовалась не по назначению. Свидетель затруднился назвать конкретные суммы сомнительных расходов, указав, впрочем, что при строительстве питьевых колодцев на деньги фонда из каждой тысячи долларов непосредственно на строительство тратилось 800 долларов, а остальные 200 проходили как оплата организации этого процесса. Позднее, отвечая на вопрос Ризванова, свидетель пояснил, что эти 200 долларов шли на оплату помещения и решение «бытовых вопросов».

"Джигурда" не смог подтвердить, что часть средств со счетов благотворительного фонда уходила в пользу террористической организации, сказав, что не располагает такими сведениями. Он также не видел, чтобы Исраил Ахмеднабиев поддерживал запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ, хотя отдельные люди из окружения проповедника ей, по словам свидетеля, симпатизировали.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева уточнил у свидетеля, когда и что он слышал о подсудимых. Тот пояснил, что слышал о них из СМИ, но содержание этой информации точно не помнит, хотя о Гаджиеве знал как о правозащитнике. Отвечая на вопросы Абубакара Ризванова, свидетель указал, что к благотворительной деятельности под началом Ахмеднабиева примкнул в качестве помощника, когда его фонд реализовывал проект по строительству колодцев в Того и Нигере. "Джигурда" не смог назвать конкретных людей, с которыми познакомился во время работы на фонд Мухаджирун, заявив, что все они пользовались лишь именами, а фамилий он не знает.

Абубакар Ризванов спросил у свидетеля, был ли он в стамбульской студии "Худа-медиа" (где, по версии следствия, записывались и монтировались видеоролики экстремистского характера. – Прим. "Кавказского узла"). Свидетель ответил, что не был. На вопрос Ризванова, видел ли свидетель кого-либо из работников этой студии, свидетель ответил положительно, пояснив, что видел одного сотрудника случайно, когда знакомился с Исраилом Ахмеднабиевым, и сам Ахмеднабиев рассказал свидетелю, что это сотрудник данной студии.

Ризванов спросил, известно ли свидетелю, что эта студия поддерживала ИГ*. Свидетель ответил, что таких сведений у него нет.

На вопрос Ризванова, кто предложил свидетелю работать в структурах Ахмеднабиева, свидетель отказался отвечать. Ризванов спросил, занимался ли свидетель какой-либо деятельностью в Турции до начала работы в проектах Ахмеднабиева, и тот ответил положительно. Ризванов спросил, знает ли свидетель, где именно проживал Ахмеднабиев в Стамбуле, на что свидетель ответил, что у Ахмеднабиева было несколько мест жительства, и точного адреса он не знает.

На вопрос Ризванова, есть ли у "Джигурды" сведения о том, что Ахмеднабиев занимался расхищением поступающих на благотворительные счета денег, свидетель ответил, что «слышал» об этом. "Я слышал, что некоторые средства не доходили до своего изначального назначения", - пояснил он.

По словам свидетеля, он видел в бюджете, что была указана одна сумма, а тот, кому отправляли деньги, получил иную сумму, в два раза меньше той, которая ему отправлялась. На уточнение Ризванова, выяснял ли свидетель причины расхождения денежных сумм, свидетель пояснил, что не выяснял.

Когда Ризванов закончил задавать вопросы, гособвинитель заявил ходатайство об оглашении показаний свидетеля, данных им на стадии предварительного следствия. Он мотивировал ходатайство тем, что есть расхождения между сегодняшними показаниями и теми, которые свидетель давал на стадии предварительного следствия. Суд, совещаясь на месте, постановил удовлетворить ходатайство.

Согласно свидетельским показаниям, данным во время стадии предварительного следствия, примерно 2014 году "Джигурда" отправился в Турцию, где его встретил знакомый, в последующем в поиске работы свидетелю предложили работать графическим дизайнером в одном из исламских университетов и администрировать страницу в социальных сетях. Позднее свидетель прекратил работу графическим дизайнером, так как выполняемая работа не устраивала руководство.

В 2016 году другой знакомый предложил свидетелю работу у Исраила Ахмеднабиева, на что свидетель согласился. В последующем со свидетелем связался сам Ахмеднабиев и позвал его к себе домой. Ахмеднабиев рассказал о своих благотворительных проектах и пояснил, что в обязанности свидетеля будет входить привлечение большого числа людей для участия в благотворительной деятельности фонда. До 2016 года свидетель занимался администрированием сайта благотворительного фонда «Мухаджирун». Также в своих свидетельских показаниях свидетель пояснил, что Исраил Ахмеднабиев 2014 году открыл в Стамбуле учебный центр, в котором обучались дети выходцев из России, в том числе дети действующих участников ИГ*.

Позднее Ахмеднабиев вместе с нескольким своими сторонниками уехал в Африку для строительства колодцев, отмечается в свидетельских показаниях. Деньги на счета благотворительного фонда продолжали приходить. Согласно свидетельским показанием, у свидетеля начали накапливаться вопросы к Ахмеднабиеву, так как на что именно расходовались поступающие на счета средства, знали только сам Ахмеднабиев и несколько его приближенных. Через своего знакомого, который был в курсе денежных переводов фонда «Мухаджирун», свидетель узнал, что часть средств, поступающих на благотворительные нужды, расхищалась Ахмеднабиевым и его родственниками. Так, например, стоимость строительства одного колодца, согласно сведениям на сайте благотворительного фонда, стоила 1000 долларов, однако, со слов знакомого свидетеля, реальная стоимость строительства колодца составляла менее 800 долларов. «Как оказалось, остальные деньги Ахмеднабиев вместе со своим братом Ахмеднабиевым Сааду оставляли себе», - сообщил свидетель в своих письменных показаниях.

В 2016 году свидетель по просьбе Сааду Ахмеднабиева составлял отчет о расходовании денег, использованных при строительстве колодцев. В результате свидетель выяснил, что было построено 37 колодцев, и согласно черновым записям Сааду Ахмеднабиева, на основании которых составлялся отчет, неосвоенными должны были оставаться 100 тысяч долларов. На свой вопрос Ахмеднабиеву, куда делись 100 тысяч долларов, Ахмеднабиев ответил свидетелю, что деньги вложены в строительство отеля в Саудовской Аравии. Ахмеднабиев пояснил, что планирует средства, вырученные от работы будущего отеля, направлять на строительство колодцев, рассказал свидетель в своих письменных показаниях. Согласно этим показаниям, Ахмеднабиев в разговоре со свидетелем рассказал, что отдавал часть собранных денег боевикам террористической организации, воюющей на территории Сирии.

Ризванов обратил внимание свидетеля, что, отвечая на его вопрос, свидетель пояснил, что не знает фамилий людей, работавших вместе со свидетелем в фонде "Мухаджирун", однако в своих письменных показаниях свидетель подробно назвал их имена, фамилии и отчества. Ризванов попросил пояснить противоречия в письменных показаниях на стадии следствия и тех, что свидетель дал в зале суда. Свидетель ответил, что на сегодня он не помнит фамилии.

Ризванов отметил, что на его вопрос, знал ли свидетель о фактах расхищения Ахмеднабиевым средств, поступающих на счета благотворительного фонда для строительства колодцев, свидетель ответил, что таких сведений у него нет, но в письменных, оглашенных в зале суда, показаниях свидетель рассказывает, что знакомый ему человек рассказал о фактах хищения Ахмеднабиевым средств, поступающих в благотворительный фонд. "В связи с чем он сообщил это?" - спросил Ризванов. Свидетель отметил, что прошло много времени, и он не помнит деталей происходивших тогда событий.

Абубакар Ризванов отметил, что, отвечая на вопрос в ходе допроса в зале суда, свидетель пояснил, что ему неизвестно о связи Ахмеднабиева с ИГ*, однако в письменных показаниях, оглашенных в зале суда, свидетель пояснил, что лично Ахмеднабиев сообщил свидетелю о том, что переводит часть денежных средств этой террористической организации. Ризванов спросил у свидетеля, были ли у него травмы головы, болезни или потеря памяти. Суд снял этот вопрос.

Также Ризванов отметил, что, отвечая на его вопрос, свидетель пояснил, что не разбирался, почему в бюджетной ведомости была указана одна сумма, а по факту человек получил другую сумму, а в письменных показаниях свидетель в деталях рассказал об этом случае, указав, что деньги были присвоены. "Кто вам сообщил, что присвоили, откуда вы взяли, что их присвоили, если вы не разбирались?" - задал вопрос Ризванов. Свидетель также заявил, что на сегодняшний день он уже деталей не помнит.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что сейчас сторона защиты представляет доказательства в суде. По его словам, ранее свидетель обвинения Асхаб Джарбаев отказался от своих показаний, а следователь, который собирал показания, от которых полностью отказался Джарбаев, был допрошен на предыдущих судебных заседаниях. Шабанов отметил, что показания Джарбаева, которые имеются в уголовном деле, не имеют юридической важности и построены на предположениях богослова. Ризванова и Тамбиева Джарбаев не упоминал, добавил адвокат.

Ризванов попросил допроса следователя потому что свидетели дезавуировали показания, которые получил от них следователь, пояснил Арсен Шабанов.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.