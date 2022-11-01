Пикеты в поддержку Гаджиева заинтересовали жителей и гостей Махачкалы

01 ноября 2022, 00:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прохожие и водители обратили внимание на пикеты коллег Абдулмумина Гаджиева, интерес к акциям со стороны туристов также был высок, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. 31 октября пикеты провели журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, они потребовали прекратить уголовное преследование Гаджиева и освободить политзаключенных.

Весь коллектив еженедельника "Черновик" уверен в невиновности своего коллеги, заявил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. Во время пикета 31 октября он требовал освобождения Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования.

"Реакция автовладельцев и прохожих была разной, но в целом, (большинство) сочувствовали Абдулмумину. Один водитель даже руками показал, что молится за него", - рассказал Магомедов. Он отметил, что реакция прохожих на пикеты 31 октября была более сдержанной, чем во время предыдущей акции 24 октября, однако внимания со стороны туристов было значительно больше.

Журналист Идрис Юсупов, который провел пикет с требованием освободить политзаключенных, назвал активной реакцию прохожих и водителей на его плакат. Многие люди, проходя мимо, фотографировали плакат и интересовались одиночной акцией, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от пикетчиков стандартные письменные объяснения. Кроме того, они поинтересовались, кто является адресатом требований пикетчиков и в чем заключается смысл акций.

"Подошел дежурный участковый и очень ответственно взял объяснения, сфотографировал, интересовался целями одиночного пикета. Помимо стандартного объяснения о причинах проведения одиночного пикета его интересовало, к кому обращены требования", - рассказал Юсупов. По словам журналиста, силовика удовлетворил ответ, что требования одиночного пикета адресованы общественности и властям.

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.