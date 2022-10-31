Коллеги Гаджиева провели пикеты в центре Махачкалы

31 октября 2022, 15:06

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Два одиночных пикета провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы акции в его поддержку. Так, 24 октября на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и учредитель издания Магди Камалов. Регулярными акциями журналисты не только напоминают о деле Гаджиева, но и демонстрируют окружающим, как можно выразить свое несогласие правовым способом, пояснил Камалов.

К пикетам коллег из "Черновика" регулярно присоединяется также журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Акции в поддержку Гаджиева все время проводят одни и те же люди, а большого интереса общественности к его делу не видно, констатировали 17 октября друзья арестованного журналиста.

Два одиночных пикета провели сегодня Магомед Магомедов и Идрис Юсупов на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, неподалеку от зданий республиканских МВД и УФСБ, следует из публикаций в Telegram-канале "Черновика".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и прекращения абсурдного уголовного дела!" – говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией Магомеда Магомедова, стоящего с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву".

Публикация о другом одиночном пикете проиллюстрирована фотографией Идриса Юсупова с плакатом "Свободу политзаключенным!". "Требование пикетчика к властям - дать свободу политическим заключённым", - поясняется в сообщении.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

20 октября в суде прошел допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания, которые дал суду "Джигурда", противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Абубакар Ризванов. Сам свидетель объяснил противоречия тем, что уже не помнит деталей.

Подробнее о деле Гаджиева можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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