Друзья Абдулмумина Гаджиева объяснили значение пикетов в его поддержку

24 октября 2022, 23:50

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Интерес жителей Дагестана к преследованию Абдулмумина Гаджиева за три года снизился, но регулярные акции собирают неравнодушных к его судьбе людей и демонстрируют всем прохожим правовой способ выражения мнения, указали коллеги Гаджиева Магомед Магомедов и Магди Камалов.

Как писал "Кавказский узел", журналисты Магомед Магомедов и Магди Камалов провели сегодня в Махачкале два одиночных пикета с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Коллеги и друзья Гаджиева проводят акции в его поддержку еженедельно.

Попыток помешать проведению сегодняшних пикетов на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова не было, реакция полицейских на появление активистов была стандартной: сотрудник МВД записал личные данные пикетчиков и потребовал у них письменные объяснения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Это стандартная рядовая процедура, с которой мы сталкиваемся уже на протяжении трех лет", - сказал Магомедов, который вышел на пикет с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева. По словам журналиста, к месту пикета пришли люди, неравнодушные к судьбе Гаджиева.

Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Учредитель "Черновика" Магди Камалов, проводивший акцию с плакатом "Свободу журналистике!", подчеркнул важность еженедельных пикетов. По словам Камалова, регулярными акциями они не только напоминают о проблеме, но и демонстрируют окружающим, как можно выразить свое несогласие правовым способом.

"Мы показываем, что человек, согласно Конституции, может выйти на одиночный пикет. Мы показываем, что можно выходить на одиночный пикет", - сказал Камалов корреспонденту "Кавказского узла". Он напомнил, что пикеты в поддержку Гаджиева его коллеги проводят еженедельно в течение трех лет и проблем с силовиками у активистов в последнее время нет. Вместе с тем Магди Камалов констатировал, что интерес жителей Дагестана к делу Гаджиева, несмотря на регулярные акции, снизился.

На заседании по делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова 20 октября состоялся допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания этого свидетеля противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Ризванов. Свидетель объяснил противоречие тем, что уже не помнит деталей.

На судебном заседании 20 октября Гаджиеву, Ризванову и Тамбиеву продлили арест на три месяца, до 28 января 2023 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Срок окончания экспертизы статей Гаджиева, назначенной судом по ходатайству защиты, пока неизвестен, добавил он.

Объективные результаты экспертизы статей Гаджиева очень важны для процесса, они повлияют на исход дела не только для Гаджиева, но и для двух других обвиняемых, отметил адвокат Кемала Тамбиева Руслан Нагиев. "У них есть обвинения общего характера. Также все доказательства в пользу Кемала Тамбиева будут положительно влиять на (судьбу) других обвиняемых, пусть даже косвенно", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.