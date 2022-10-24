Одиночный пикет в Махачкале. 24 октября 2022 г. Фото: Телеграм-канал chernovik

24 октября 2022, 15:07

Коллеги Гаджиева провели одиночные пикеты в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два одиночных пикета провели сегодня в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Магди Камалов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Так, 17 октября на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова одиночные пикеты провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

На пикеты в поддержку коллеги регулярно выходит также учредитель "Черновика" Магди Камалов. Акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева все время проводят одни и те же люди из числа его коллег, а большого интереса общественности к его делу не видно, констатировали 17 октября друзья Гаджиева.

Одиночные пикеты на пересечении улицы Гамзатова и проспекта Дахадаева сегодня провели Магомед Магомедов и Магди Камалов, следует из публикаций в Telegram-канале "Черновика".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и прекращения абсурдного уголовного дела!" – говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией, на которой Магомедов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву".

Публикация о другом одиночном пикете проиллюстрирована фотографией Магди Камалова с плакатом "Свободу журналистике!". "Требование пикетчика к властям - дать свободу журналистике", - поясняется в публикации.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

20 октября в суде состоялся допрос засекреченного свидетеля под псевдонимом "Джигурда". Показания, которые дал суду "Джигурда", противоречат его письменным показаниям на стадии досудебного следствия, обратил внимание Абубакар Ризванов. Свидетель объяснил противоречие тем, что уже не помнит деталей.

Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Полиция потребовала объяснений от участников пикетов в поддержку Гаджиева", "Два свидетеля по делу Гаджиева отказались от своих показаний", "Коллеги Гаджиева сочли отказ свидетелей от показаний доказательством фальсификации дела".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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