Коллеги Гаджиева провели пикеты в Махачкале

17 октября 2022, 16:14

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Одиночные пикеты провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов, потребовав прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Так, 10 октября на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова три одиночных пикета провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, учредитель издания Магди Камалов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Одиночный пикет на пересечении улицы Гамзатова и проспекта Дахадаева сегодня провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, сообщил в своем Telegram-канале "Черновик".

"Мы требуем свободы для журналиста Абдулмумина Гаджиева и прекращения абсурдного уголовного дела!" – говорится в публикации, которая проиллюстрирована 9-секундным видеороликом, на котором Магомедов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Один из проезжающих мимо водителей сигналит, Магомед Магомедов кивает ему в ответ.

Публикация о другом одиночном пикете проиллюстрирована фотографией Идриса Юсупова с плакатом "Свободу политзаключенным!". "Требование пикетчика к властям - дать свободу политическим заключённым", - поясняется в публикации.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Дело Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле".

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