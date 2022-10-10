Полиция потребовала объяснений от участников пикетов в поддержку Гаджиева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три одиночных пикета провели сегодня в центре Махачкалы коллеги дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, полицейские взяли объяснения у пикетчиков. Друзья Гаджиева отметили, что в ходе судебного разбирательства его вина не доказана.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. 3 октября одиночные пикеты на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Журналисты констатировали, что изменения в новостной повестке России не снизили общественного интереса к делу Гаджиева. Идрис Юсупов назвал решение суда по делу Гаджиева важным фактором для многих активистов в оценке целесообразности оставаться в России.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня в центре Махачкалы, на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошли три одиночных пикета. На месте проведения одиночных акций присутствовали журналисты, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Первый одиночный пикет с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращением его уголовного преследования провел сам Магомед Магомедов. Второй одиночный пикет с требованием свободы для журналистики, провел учредитель "Черновика" Магди Камалов. Третий одиночный пикет с требованием свободы для политических заключенных провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

По словам Магомедова, к инициаторам одиночных пикетов подошли сотрудники полиции и потребовали личные данные и письменные объяснения. Это является стандартным требованием силовиков, препятствий в проведении одиночных акций не было, отметил Магомедов.

Жители и гости Махачкалы активно реагировали на требования пикетчиков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. На оживлённую реакцию со стороны прохожих и водителей указал и дагестанский журналист Идрис Юсупов. Он отметил, что реакция по уровню заинтересованности публики была столь же высокой, что и неделей ранее. По его словам, большое количество приезжих обращало внимание на одиночную акцию, "по внешности было видно, что они не местные". Журналист предположил, что людей могло привлечь не требование "Свободу политическим заключенным", а лишь сам факт проведения акций в центре Махачкалы.

Следующее заседание по уголовному делу Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова должно состояться 20 октября, рассказал адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Он выразил сомнения в том, что к этому судебному заседанию будет готова экспертиза статей Гаджиева, назначенная судом по ходатайству защиты.

Друзья Гаджиева, знакомые с развитием событий вокруг уголовного дела журналиста, убеждены в его невиновности. У жителей Дагестана сохраняется интерес к развитию событий вокруг уголовного дела в отношении Абдулмумина Гаджиева, считает друг Гаджиева Гусейн. Он рассказал, что узнает о развитии событий, связанных с преследованием Гаджиева, через СМИ и общих друзей. Гусейн отметил, что позиция по отношению к уголовному преследованию журналиста у него не изменилась. "Считаю, что не виновен, так как нет конкретных доказательств, которые явно показывают его вину",- подчеркнул Гусейн.

Другой друг Абдулмумина Гаджиева, Саид, отметил, что несмотря на сохраняющийся интерес жителей Дагестана к судьбе Гаджиева, он значительно снизился по сравнению с начальным этапом и моментом ареста журналиста. "Есть интерес, но он уменьшается", - сказал Саид. Он добавил, что следит за развитием событий вокруг уголовного преследования журналиста через публикации "Черновика". Саид подчеркнул, убежден в невиновности Гаджиева, и судебное разбирательство не смогло убедить его в обратном.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.