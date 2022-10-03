Журналисты указали на новые грани общественного интереса к делу Гаджиева

03 октября 2022, 23:38

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Изменения в новостной повестке России не снизили общественного интереса к делу журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, констатировали его коллеги после одиночных пикетов. Решение суда по делу Гаджиева станет для многих активистов важным фактором в оценке целесообразности оставаться в России, указал журналист Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Сегодня одиночные пикеты на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева провели заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодняшние одиночные пикеты двух коллег Абдулмумина Гаджиева проходили рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Первый пикет, с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования, провел заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Второй одиночный пикет, с требованием свободы для политических заключенных, провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Особого внимания со стороны сотрудников полиции к одиночным пикетам сегодня не было, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов. Также, с его слов, не было попыток полиции препятствовать проведению акций. «Мы спокойно постояли, предоставили свои данные сотрудникам полиции, а потом также спокойно разошлись», - пояснил Магомедов.

Реакция со стороны прохожих и водителей автомобилей на одиночные пикеты сегодня была «выше средней», отметил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» дагестанский журналист Идрис Юсупов. «Я думаю, что в связи с протестной ситуацией в городе (протестами противников мобилизации в Махачкале. - Прим. "Кавказского узла") тема пикетов была актуальной, поэтому прохожие живо реагировали, фотографировали и сигналили чуть больше, чем обычно», - рассказал Юсупов.

Журналист прогнозирует, что события в России не окажут существенного влияния на степень интереса общественности к уголовному делу Абдулмумина Гаджиева, что в целом это интерес останется на прежнем уровне. «Люди, которые внимательно следили за делом Абдулмумина Гавджиева, продолжают за ним следить. Для них эта тема не уходит на второй план с информационной повестки», - поделился наблюдениями Юсупов.

Идрис Юсупов также высказал мнение, что решение по делу Гаджиева, которое примет суд, станет показательным для многих в Дагестане. Юсупов считает, что часть дагестанцев будут ориентироваться на это решение, когда будут решать, оставаться ли в республике и стране или нет. «Я думаю, все находятся в ожидании решения по делу Абдулмумина. Для многих приговор суда, обвинительный либо оправдательный, будет серьезным показателем для решения, оставаться ли им в России и продолжать ли свою предпринимательскую, просветительскую или иную деятельность или уезжать из страны», - пояснил Юсупов.

Если суд вынесет обвинительный приговор в отношении Абдулмумина Гаджиева, это будет явной характеристикой того, что «ситуация в стране настолько критичная, что можно фабриковать дела и приговаривать человека к серьезным срокам по вымышленным обвинениям», уверен Юсупов. «Это будет прямая угроза таким людям, и отдельные люди могут принять решение покинуть страну», - сказал журналист.

Магомед Магомедов согласен, что человек, с самого начала следивший за уголовным преследованием Абдулмумина Гаджиева, будет в курсе и развития событий вокруг уголовного дела. Он также усомнился в том, что происходящие в стране события вытеснят из новостной повестки события вокруг уголовного дела Гаджиева.

В ростовском окружном военном суде тем временем продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Абдулмумумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова. После выступления всех троих обвиняемых защита планирует приобщить к уголовному делу некоторые документы, а затем слушания могут приостановить до окончания экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева, назначенной судом по ходатайству стороны защиты, рассказал адвокат Гаджиева корреспонденту «Кавказского узла». Когда будет готова экспертиза статей Гаджиева, адвокат не знает.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева рассказала, что каких-либо проблем с получением посылок в СИЗО у Гаджиева нет. Сакиева также отметила, что семья Гаджиева ощущает поддержку от знакомых и незнакомых людей. Она убеждена, что тот круг людей, который с самого начала следил за развитием событий вокруг уголовного дела Гаджиева, будет интересоваться им и дальше, несмотря на меняющуюся новостную повестку.

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