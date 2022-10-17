Друзья Абдулмумина Гаджиева назвали низким общественный интерес к его делу

17 октября 2022, 23:59

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Акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева все время проводят одни и те же люди из числа его коллег, а большого интереса общественности к его делу не видно, указали друзья арестованного журналиста "Черновика". Коллеги Гаджиева во время сегодняшних одиночных пикетов объяснили полицейским важность своих акций.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело против него политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. Сегодня одиночные пикеты в поддержку Гаджиева провели в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Подробнее о деле Гаджиева можно узнать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Первый одиночный пикет, с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования, провел сегодня заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Второй пикет, с требованием свободы для политических заключенных, провел дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Со слов Идриса Юсупова, каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных пикетов сегодня не было. «Несмотря на погодные условия и дождь, пикеты прошли», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Юсупов. На месте его пикета присутствовали представители прессы, а также родители журналиста, пришедшие понаблюдать за акциями. Со слов Юсупова, на фоне малого количества прохожих и соответственно меньшего внимания к пикетам с их стороны реакция водителей на пикеты была оживленной.

Журналист рассказал, что пришедший к месту проведения акции сотрудник полиции переписал личные данные инициаторов одиночных пикетов и потребовал от них письменных объяснений. Активисты дали эти объяснения, а потом в течение длительного времени обменивались с полицейскими мнениями на счет проведения одиночных пикетов и пользы от них, рассказал Идрис Юсупов.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что сегодня реакция на его пикет со стороны прохожих и водителей автомобилей была умеренной, это журналист связал с плохими погодными условиями. Магомедов подтвердил, что каких-либо попыток препятствовать активистам в проведении одиночных пикетов не было .

У населения Дагестана сохраняется интерес к уголовному делу Абдулмумина Гаджиева, но он уменьшился по сравнению с моментом задержания журналиста и первых судебных заседаний по его делу, считает знакомый Абдумумина Гаджиева по имени Малик. «Интерес уменьшается, для чего и максимально откладывается принятие решения», - уверен он. Прошедшие судебные заседания не смогли убедить Малика в виновности Абдулмумина Гаджиева, наоборот, мужчина все так же убежден в невиновности журналиста.

Один из друзей Абдулмумина Гаджиева Мухтар считает, что у жителей Дагестана в целом нет интереса к развитию событий вокруг уголовного преследования журналиста. По словам Мухтара, такие выводы он делает, наблюдая, как все время только одни и те же несколько человек выходят на одиночные пикеты в поддержку Гаджиева.

Мухтар рассказал, что узнает о событиях вокруг уголовного дела Гаджиева из социальных сетей и остается уверенным в невиновности журналиста, а судебные заседания не смогли его убедить в обратном. "Судебные разбирательства только лишь убедили меня в том, что он не виновен", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» друг Гаджиева.

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