Пикет Идриса Юсупова. Фото из телеграм-канала "Черновика" https://t.me/chernovik/50730

01 мая 2023, 15:46

Идрис Юсупов провел одиночный пикет в Махачкале

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Дагестанский журналист Идрис Юсупов на одиночном пикете потребовал освободить арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. В частности, 24 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Идрис Юсупов провел одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева на традиционном месте – на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам журналист.

По словам Идриса Юсупова, других одиночных пикетов сегодня не проводилось. На месте проведения одиночного пикета присутствовал отец Абдулмумина Гаджиева, пришедший понаблюдать за акцией.

Юсупов отметил, что каких-либо попыток помешать одиночному пикету не было. Сотрудники полиции ограничились уточнением данных Юсупова и получением его письменных объяснений.

Идрис Юсупов стоял с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву", следует из публикации в телеграм-канале "Черновика".

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Дагестанские журналисты провели пикеты в поддержку Гаджиева", "Коллеги Гаджиева отпущены из полиции в Махачкале", "Коллеги Гаджиева усомнились в перспективах печатного выпуска "Черновика".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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