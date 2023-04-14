Суд продлил арест обвиняемым по делу Абдулмумина Гаджиева

14 апреля 2023, 03:21

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Срок ареста Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева, которые около четырех лет находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма, продлен еще на три месяца.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта суд отклонил ходатайство Кемала Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. Ходатайство Абубакара Ризванова, который просил исключить из дела его опознание по фото одним из засекреченных свидетелей, суд отклонил 6 апреля. Результаты дополнительной экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева будут готовы, по данным суда, не раньше конца апреля.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения. Это обстоятельство не позволяет перейти к прениям, рассказали 14 марта "Кавказскому узлу" адвокаты.

На заседании по делу Гаджиева, Тамбиева и Ризванова 13 апреля суд рассмотрел только один вопрос - о продлении меры пресечения, сообщила жена Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева корреспонденту "Кавказского узла".

"Прокурор, присутствовавший на заседании по видеосвязи из Махачкалы, сослался на то, что предыдущие основания для нахождения подсудимых под стражей актуальны и причин менять меру пресечения нет", - рассказала она.

Суд, как и ранее, проигнорировал доводы стороны защиты и продлил арест еще на три месяца, отметила супруга Гаджиева. "Заседание длилось около двадцати минут. Следующее заседание назначено на 18 мая", - добавила Дана Сакиева.

Жалоб на условия содержания подсудимые не высказывали. «Только Кемал сказал, что все уже устали от суда, - и они, и семьи», - отметила она. На свидании с супругом в Ростове-на-Дону Сакиева не была ни разу за время процесса.

Обвиняемым по статьям о финансировании терроризма в течение как минимум последних 10 лет не назначают иную меру пресечения, отметил адвокат Абусупьян Гайтаев, который защищал других обвиняемых по аналогичным делам. По словам Гайтаева, за годы своей практики он не припомнит более мягкой меры пресечения.

«Даже под домашний арест никого не отпускали. Недавно защищал двух граждан России по такому обвинению, все время следствия и суда сидели в СИЗО. Более того, и женщины, обвиненные по данной статье, тоже только под стражей содержатся, в том числе и многодетные матери. Случаи, чтобы отпускали из-под стражи, могли быть лет 20 назад, о сейчас это совершенно нереально», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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