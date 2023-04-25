Пикеты журналистов напомнили махачкалинцам о деле Абдулмумина Гаджиева

25 апреля 2023, 11:38

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Жители Махачкалы выказали активную поддержку коллегам журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева во время одиночных пикетов, которые они провели с требованием освободить его. Родственники Гаджиева рассказали, что жители республики продолжают обращаться к ним с вопросами о судьбе журналиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 апреля журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели в центре Махачкалы два одиночных пикета с требованием освободить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

Коллеги Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 17 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Журналисты считают, что Гаджиев преследуется из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходили на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Первый одиночный пикет с требованием "Свободы для журналистики" провел журналист Идрис Юсупов. Второй одиночный пикет с требованием "Свободы для Абдулмумина Гаджиева" провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Обе одиночные акции привлекли внимание как прохожих, так и водителей машин, проезжавших около места проведения пикета.

Первая акция началась в 13.22 мск и закончилась в 13.40 мск. Вторая акция началась в 13.40 мск и завершилась в 14.20 мск. Сотрудники правоохранительных органов не пытались препятствовать пикетчикам, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте проведения акций.

Во время первого пикета, который проводил Идрис Юсупов, на акцию протеста обратили внимание 15 прохожих, среди которых было множество приезжих туристов, а со стороны водителей автомобилей было не менее 10 откликов со словами и жестами поддержки.

На второй пикет отреагировало примерно то же самое число прохожих и водителей. Прохожие активно интересовались как требованиями пикетчика, так и личностью Абдулмумина Гаджиева. Среди тех, кто проявил интерес, были и люди, которые ранее не слышали ни про Гаджиева, ни про заведенное против него уголовное дело.

Идрис Юсупов отметил, что реакции на его пикет в этот раз было больше, чем в прошлый раз. По его мнению, это связано с хорошей погодой и ростом числе туристов в Махачкале. "Больше людей проходили, проезжало и обращало внимание большое количество туристов. Оборачивались, подходили и спрашивали, и фотографировали", – рассказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отметил, что на место проведения пикетов сначала явились сотрудники патрульно-постовой службы и записали личные данные Юсупова, а затем пришел участковый сотрудник полиции и помимо личных данных полицейский потребовал у Юсупова письменных объяснений.

Магомед Магомедов также положительно оценил проведенные одиночные пикеты. По оценкам Магомедова, более десяти водителей автомобилей отреагировали на его пикет поддержав его жестами и словами одобрения. По оценкам Магомедова, также было большое количество прохожих, которые оборачивались и спрашивали про судьбу Гаджиева и о том, как развиваются события с уголовным делом. "Я-то думал, что будет меньше прохожих и реакций соответственно, так как Махачкала после праздников. Очень много людей отреагировали. Причем большинство не туристов, а местных жителей", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из прохожих подошел к Магомедову и спросил, кем являлся Гаджиев, а после того, как Магомедов рассказал про Гаджиева, прохожий сравнил уголовное преследование Гаджиева и уголовным преследованием Николая Платошкина.

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин 4 июня 2020 года был арестован по делу о распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Правозащитники включили Платошкина в список политзаключенных, поскольку считают эти обвинения безосновательными и политически мотивированными. В Волгограде неоднократно проходили акции, участники которых требовали освободить Платошкина и других политзаключенных.

За время проведения пикета Магомедом Магомедовым корреспондент "Кавказского узла" насчитал не менее 23 реакций со стороны прохожих, один из которых вступил в диалог с журналистом. А также не менее 17 реакций со стороны водителей проезжавших автомобилей. Они словами и жестами выразили поддержку Магомедову.

Если результаты экспертизы статей Гаджиева, которая проводится по инициативе прокурора, будут не в пользу стороны защиты, это повлияет на "Черновик" точно так же, как повлияет на него и сам факт осуждения и приговора Абдулмумину Гаджиеву, считает Магомед Магомедов. "Если Абдулмумина осудят по этой статье, то возможно соответствующая ответственность упадёт и на нашу газету", – сказал он.

Статьи, в которых по версии обвинения будто бы содержатся "побуждения финансировать терроризм" написаны Гаджиевым по заданию редакции, объяснил Магомедов. "Ведь это была не инициатива самого Абдулмумина. Это было редакционное задание, публиковалось с разрешения главного редактора. Соответственно, если он будет признан виновным, то соответствующая юридическая ответственность должна будет понести и редакция тоже", – предположил он.

Тетя Абдулмумина Гаджиева, присутствовавшая на месте проведения пикетов, рассказала о своем отношении к одиночным акциям. С ее слов, акции в поддержку Гаджиева не позволяют обществу забыть о том, что происходит с Гаджиевым. При этом многие жители Дагестана следят за публикациями, где рассказывается о развитии событий вокруг уголовного дела Гаджиева, однако опасаются комментировать их. Вместо комментариев в соцсетях люди предпочитают спрашивать устно о ситуации с Гаджиевым, рассказала тетя журналиста.

"Есть большое количество людей (пользователей социальных сетей), которые наблюдают за этим, читают и интересуются, но просто они боятся написать об этом. Люди подходят и спрашивают, как дела [у Абдулмумина Гаджиева], почему нет изменений, почему не реагируют в правительстве", – рассказала родственница Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, среди ее знакомых нет тех, кто сомневается в невиновности Гаджиева.

Другая родственница Гаджиева, также присутствовавшая на месте проведения пикетов, рассказала, что ее знакомые также убеждены в невиновности Гаджиева. "Мы пока не встречали сомневающихся в невиновности Абдулмумина. Но в комментариях [в социальных сетях] бывают совершенно незнакомые люди, которые сомневаются. А вот знакомые с ситуацией люди почти все говорят о его невиновности", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что одиночные пикеты в поддержку Гаджиева проводить необходимо, так как подобные акции напоминают обществу о том, что с ним происходит. С ее слов, люди в комментариях в социальных сетях удивляются, что Гаджиев все еще под стражей.

История с уголовным преследованием Гаджиева держится в информационном поле благодаря еженедельным пикетам, считает она. "Ситуация [с Абдулмумином Гаджиевым] конечно забывается. Эти [пикеты] единственное то, что мы можем сделать. Мы ничего не можем сделать. Можем семье помочь по возможности и прийти пикет поддержать. Больше мы не в силах сделать что-нибудь", – пояснила родственница Гаджиева.

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