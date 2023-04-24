Журналисты провели пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева

24 апреля 2023, 14:23

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Два одиночных пикета с требованием освободить редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в Махачкале журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 17 апреля такие пикеты провели журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" ""Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова Идрис Юсупов и Магомед Магомедов провели два одиночных пикета. Юсупов начал свой пикет в 13.22 мск, он держал плакат с надписью "Свободу журналистике!".

Через пять минут после начала пикета к Юсупову подошли сотрудники полиции и потребовали от него сообщить личные данные. В 13.39 мск к пикетчику также подошёл участковый, он потребовал письменные объяснения, которые Юсупов дал после того, как закончил одиночную акцию.

За время одиночного пикета не менее 15 прохожих обратили на него внимание, прочитав надпись на плакате Юсупова. Водители автомобилей, проезжавшие мимо места проведения одиночной акции, также реагировали на пикет.

В 13.40 мск свою одиночную акцию с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева начал Магомед Магомедов, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. На последнем заседании, 13 апреля, суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

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