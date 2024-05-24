Активисты призвали ОБСЕ разъяснить позицию по карабахскому конфликту

24 мая 2024, 11:18

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Карабахские общественные организации в письме ОБСЕ призвали разъяснить ее позицию о возможности решения конфликта и возвращения карабахских армян на родину. Обращение подано в связи с заявлениями президента Азербайджана о необходимости упразднить Минскую группу ОБСЕ, пояснили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая карабахские беженцы провели акцию перед зданием МИД Армении, где проходила встреча главы министерства Арарата Мирзояна и председателя ОБСЕ Яна Борга. Они потребовали обеспечить их безопасное возвращение на родину и обвинили власти Армении в попытке предать забвению карабахский вопрос.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе (армянское название Нагорного Карабаха – Арцах), после чего была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Более 100 тысяч жителей покинули Карабах, перешедший под контроль Баку. 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

215 карабахских общественных организаций направили действующему председателю ОБСЕ Яну Боргу письмо с требованием разьяснить позицию по вопросу урегулирования карабахского конфликта.

В распространенном организациями письме, в частности, упоминаются три принципа (неприменение силы, уважение территориальной целостности государства и самоопределение народов), на которые ссылались официальные представители ОБСЕ и государства-сопредседатели МГ ОБСЕ.

Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ занималась поисками решения карабахского конфликта. Страны-сопредседатели группы – Россия, Франция и США. Группа не смогла предотвратить эскалацию карабахского конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ".

"Сегодня Ильхам Алиев публично […] требует роспуска Минской группы ОБСЕ и упразднения связанных с ней институтов. Общественность пытается понять, куда исчезли озвученные ранее принципы урегулирования конфликта и что за невидимая сила заставляет дипломатов ОБСЕ покорно сносить публичные насмешки Ильхама Алиева, который хвастается тем, что военной силой изгнал армян из Нагорного Карабаха и тем самым решил проблему Нагорного Карабаха", - отмечается в письме, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минская группа ОБСЕ и связанные с ней другие учреждения должны быть ликвидированы, заявил 14 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Мальты Яном Боргом. "Настало время ликвидации Минской группы ОБСЕ и всех связанных с ней учреждений ОБСЕ", - процитировало Алиева агентство Turan.

Нам важно знать, пойдет ли ОБСЕ на поводу Алиева и ликвидирует Минскую группу.

Авторы письма просят Борга ответить, является ли нападение Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2020 года, последующая за этим блокада и изгнание армян с исторической родины нарушением принципов мирного урегулирования споров и неприменения силы. "Если да, то какие международные последствия должны были возникнуть для Азербайджана вследствие нарушения им своих обязательств перед ОБСЕ и ООН?" – говорится в обращении.

Также активисты попросили ответить, является ли военная помощь Турции Азербайджану "в организации и осуществлении нападения на Нагорный Карабах" нарушением принципа неприменения силы. "Если да, то какие международные последствия должны были возникнуть для Турции вследствие нарушения ею своих обязательств перед ОБСЕ и ООН?" – задали вопрос активисты.

Руководитель общественной организации "Возвращение в Дизак", беженка из Гадрута Маргарита Карамян пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что 13 мая во время визита Яна Борга в Ереван общественные организации передали ему письмо с видением решения конфликта, краеугольным камнем которого является возвращение армян в Нагорный Карабах.

В случае ликвидации МГ ОБСЕ должна согласиться, что международное право - это фикция.

"После этого Алиев Боргу заявил о необходимости закрыть МГ. Нам важно знать, пойдет ли ОБСЕ на поводу Алиева и ликвидирует Минскую группу или снимет все документы за 30 лет, чтобы доказать, что ОБСЕ действительно признает право на самоопределение. В случае ликвидации МГ ОБСЕ должна согласиться, что международное право - это фикция", - отметила Карамян.

Она добавила, что Азербайджан игнорирует решения международного суда. "Почему никто не хочет привлечь его к ответственности? Ведь у ОБСЕ есть обязательство - определить статус Арцаха. Даже сейчас они ничего не делают. Вот мы и хотели выяснить, они и дальше будут сотрудничать с Алиевым или начнут руководствоваться международным правом", - заключила Карамян.

То, что должны были сказать армянские власти и элита действующему председателю ОБСЕ, сказал спикер Палаты представителей Люксембурга Клод Визлер, который 22 мая выступил с трибуны парламента Армении, сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор Step1 Наира Айрумян.

По ее словам, Визлер подчеркнул обязательную силу решения Международного суда и необходимость добиться его требования, в частности, чтобы был открыт коридор, чтобы жители Арцаха могли вернуться к себе домой. Спикер также поднял вопрос возвращения армянских пленных и незаконно удерживаемых лиц в Баку.

"Но самое главное, Клод Визлер заговорил о необходимости возвращения к статусу-кво 1994 года, что должно стать самым важным требованием к ОБСЕ, и категорическое осуждение и применение санкций к тем, кто изменил этот статус-кво 1994 года силовым методом", - отметила Айрумян.

Кроме этого, по ее словам, Визлер отметил необходимость запуска процедуры определения статуса Нагорного Карабаха в соответствии с международными нормами и в рамках международного формата. "Далеко не нужно ходить за таким форматом. Есть МГ ОБСЕ, и об этом откровенно сказали в Баку, когда требовали закрытия этой группы, тем самым подтверждая ее наличие. И в рамках этой МГ должны быть подняты все эти вопросы", - отметила Айрумян.

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