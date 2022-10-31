Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах

31 октября 2022, 04:17

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В следующем учебном году будут открыты школы в Шуше, Агдаме и поселке Суговушан, начато строительство образовательных учреждений в Джебраиле и Зангилане, сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Как писал "Кавказский узел", летом в село Агалы Зангиланского района, которое по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, переехали более 200 азербайджанских беженцев. Таким образом, завершен первый этап переселения.

В селе Агалы построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным количеством комнат и своими земельными участками, которые Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев передал семьям, покинувшим Агалы в ходе первой карабахской войны. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в городе Сумгаит, в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха. В поселке построены школа, медицинский пункт, жителям выделены земельные наделы для сельскохозяйственных работ. Рядом с селом Агалы на средства государства создан агропарк для трудоустройства селян.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил 30 октября о том, что новые школы в районах, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, будут построены в следующем учебном году, пишет media.az.

Амруллаев, в частности, сообщил, что близится к завершению строительство новой школы в Шуше - работы должны быть завершены до конца текущего учебного года. Также завершается строительство средней школы №1 в Агдаме, а школа в поселке Суговушан практически завершена, информирует oxu.az.

Также министр отметил, что началось строительство школы №1 в Джебраиле, а в Кельбаджарском районе выполнены проектные работы. Ранее, 19 октября в Зангилане состоялась закладка фундамента школы рядом с жилым комплексом, информирует oxu.az.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.