31 октября 2022, 04:17
Власти Азербайджана назвали сроки открытия школ в перешедших под контроль районах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В следующем учебном году будут открыты школы в Шуше, Агдаме и поселке Суговушан, начато строительство образовательных учреждений в Джебраиле и Зангилане, сообщил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
Как писал "Кавказский узел", летом в село Агалы Зангиланского района, которое по итогам осенней войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, переехали более 200 азербайджанских беженцев. Таким образом, завершен первый этап переселения.
В селе Агалы построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным количеством комнат и своими земельными участками, которые Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев передал семьям, покинувшим Агалы в ходе первой карабахской войны. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в городе Сумгаит, в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха. В поселке построены школа, медицинский пункт, жителям выделены земельные наделы для сельскохозяйственных работ. Рядом с селом Агалы на средства государства создан агропарк для трудоустройства селян.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев сообщил 30 октября о том, что новые школы в районах, которые по итогам осенней войны 2020 года перешли под контроль Азербайджана, будут построены в следующем учебном году, пишет media.az.
Амруллаев, в частности, сообщил, что близится к завершению строительство новой школы в Шуше - работы должны быть завершены до конца текущего учебного года. Также завершается строительство средней школы №1 в Агдаме, а школа в поселке Суговушан практически завершена, информирует oxu.az.
Также министр отметил, что началось строительство школы №1 в Джебраиле, а в Кельбаджарском районе выполнены проектные работы. Ранее, 19 октября в Зангилане состоялась закладка фундамента школы рядом с жилым комплексом, информирует oxu.az.
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Автор: "Кавказский узел"