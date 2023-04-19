Замглавреда "Черновика" потребовал наказать полицейских за срыв пикета

19 апреля 2023, 11:03

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов подал иск, в котором оспорил законность действий полицейских, сорвавших его одиночный пикет в поддержку арестованного Абдулмумина Гаджиева. Журналист Идрис Юсупов, задержанный вместе с Магомедовым, также добивается проверки действий силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 16 января силовики задержали заместителя главреда "Черновика" Магомеда Магомедова и журналиста "Нового дела" Идриса Юсупова, которые намеревались провести одиночные пикеты в защиту Абдулмумина Гаджиева. Журналистов увезли в Советский райотдел полиции Махачкалы, объяснив задержание тем, что получили сообщение об организации массовых беспорядков. Спустя несколько часов журналисты были освобождены.

Коллеги арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 17 апреля такие пикеты провели Идрис Юсупов и Магомед Магомедов. Журналисты считают, что Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "«Черновик»: угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Магомед Магомедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 17 апреля подал административный иск, оспорив законность действий сотрудников полиции, доставивших его 16 января в отдел полиции.

Журналист пояснил, что в тот день к месту проведения одиночной акции подошли восемь сотрудников полиции и окружили журналиста, потребовав прекратить одиночный пикет. "Заявили, что не дадут провести одиночный пикет, что я должен проехать с ними в отдел полиции и дать объяснение", - рассказал Магомедов.

По его словам, полицейские объяснили свое требование наличием информации о том, что «некие лица готовятся подраться на площади», и Магомедов подпадает под описание их информаторов. «Я отказался, заявив, что они меня лично знают, личность моя установлена, что если я являюсь подозреваемым, то пусть задерживают или присылают повестку. Они оказались это сделать, сорвали пикет и доставили меня и моего коллегу – Идриса Юсупова - в Советсткое РОВД Махачкалы", - рассказал Магомедов.

Он уточнил, что после задержания каких-либо обвинений журналистам предъявлено не было. Журналист выразил надежду, что в итоге рассмотрения поданного административного иска все виновные будут привлечены к ответственности. «Думаю, закон на моей стороне, и суд должен принять соответствующее решение: наказать тех сотрудников полиции, кто нарушил закон», - сказал Магомед Магомедов.

Задержанные журналисты подвергли сомнению законность действий силовиков сразу после задержания, добавил Идрис Юсупов. "Мы сказали, что задержание считаем незаконным, потому что оно проводится без законных оснований, то есть само проведение пикета не является основанием", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Юсупова, еще в отделе полиции он написал заявление в дежурную часть отдела, попросив проверить законность действий полицейских, доставивших его в райотдел. Однако с момента подачи заявления никаких действий проведено не было, как не было и ответов на обращение журналиста.

"Уже прошло фактически три месяца. Никаких действий не было сделано", - подчеркнул Юсупов, добавив, что планирует и дальше добиваться проверки действий полицейских по тому заявлению, которое он подавал в дежурную часть 16 января.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который был объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. 13 апреля суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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