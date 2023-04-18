Пикетчики поблагодарили махачкалинцев за поддержку Гаджиева

18 апреля 2023, 10:20

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Водители автомобилей активно поддерживали журналистов на пикетах, которые они провели в защиту Абдулмумина Гаджиева, рассказали его коллеги.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в Махачкале одиночные пикеты в его поддержку. На пикет 17 апреля вышли журналист журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Пикеты прошли на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова. Первым вышел Идрис Юсупов, он держал плакат с надписью: "Свободу журналистике", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий. Через пять минут после начала пикета к Юсупову подошел сотрудник в форме, потребовал у журналиста озвучить личные данные и записал их. Еще через 20 минут к Юсупову подошли полицейские из патрульно-постовой службы и также потребовали личные данные.

Второй одиночный пикет провел заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Он стоял с плакатом с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева и прекращения его уголовного преследования. Рядом с местом проведения пикета стояли родственники, друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева. Каких-либо попыток препятствовать проведению одиночных акций не было.

Из-за плохой погоды прохожих было мало, но водители активно поддерживали пикетчиков сигналами, каждую минуты было не менее двух сигналов в поддержку пикетчиков. «В связи с погодными условиями – сильным ветром было очень мало прохожих, поэтому с их стороны реакции было меньше просто потому, что их самих было меньше», - сказал Юсупов.

Юсупов отметил, что он выступает против преследования журналистов и СМИ как негосударственных, так и государственных.

«С дороги было много реакций на одиночные пикеты. Сегодня автомобилисты удивили», - сказал заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

Супруга Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что отправила очередную посылку Гаджиеву в СИЗО Ростова-на-Дону. Каких-либо проблем с получением посылок у Гаджиева нет. Все посылки, отправляемые ему родственниками, до него доходят.

Судебный процесс затянулся из-за отсутствия результатов экспертизы статей Гаджиева, которую ранее повторно запросила сторона обвинения.

Ожидается, что экспертиза будет готова 30 апреля, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Что именно будет обсуждаться на следующем судебном заседании, пока неизвестно, добавил он.

На последнем на сегодняшний день заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева 13 апреля суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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