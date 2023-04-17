Коллеги Гаджиева провели два пикета в Махачкале

17 апреля 2023, 14:38

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Одиночные пикеты в поддержку арестованного редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева провели сегодня в центре Махачкалы журналисты Идрис Юсупов и Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 10 апреля пикеты вызвали одобрительную реакцию водителей и заинтересовали туристов, рассказали журналисты.

Пикеты в поддержку Гаджиева напоминают махачкалинцам о его деле, рассказал 20 марта Магомед Магомедов. Ранее, 20 февраля, друзья Гаджиева также указали, что дело Абдулмумина Гаджиева теряется на фоне других новостей, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу.

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошли два одиночных пикета. Первый пикет провел Идрис Юсупов, он держал плакат с надписью "Свободу журналистике", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Вскоре после начала пикета к Юсупову подошёл сотрудник полиции в форме и потребовал у журналиста сообщить личные данные. Через 20 минут к Юсупову подошли уже сотрудники патрульно-постовой службы и также записали данные журналиста.

В 13.30 мск, после того, как Юсупов закончил пикет, вторую одиночную акцию начал Магомед Магомедов. Он держал плакат с требованием освободить Абдулмумина Гаджиева.

Понаблюдать за пикетами пришли коллеги, друзья и родственники Гаджиева. Силовики не пытались помешать проведению пикетов.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. 13 апреля суд продлил на три месяца срок ареста обвиняемых. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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