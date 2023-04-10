Пикеты коллег Абдулмумина Гаджиева привлекли внимание туристов

10 апреля 2023, 20:00

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное дело Абдулмумина Гаджиева вызвали одобрительную реакцию водителей и заинтересовали гостей Махачкалы, рассказали журналисты после акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня журналист "Нового дела" Идрис Юсупов и заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провели в центре Махачкалы два одиночных пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева. После пикета Юсупова сотрудник полиции записал его письменные объяснения. На акции протеста журналистов также обратили внимание не менее полутора десятков прохожих и водителей.

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, Магомед Магомедов и Идрис Юсупов. 4 апреля журналисты отметили активную реакцию прохожих и водителей на их пикеты. По словам Юсупова, поддержать участников акции пришел также известный дагестанский историк Хаджимурад Доного.

Рядом с местом проведения одиночных акций присутствовали коллеги и родственники Гаджиева. Оба одиночных пикета привлекли внимание как прохожих, так и водителей, проезжавших мимо пикетчиков, передал корреспондент «Кавказского узла», наблюдавший за проведением пикетов.

После пикета Юсупова к нему подошел участковый сотрудник полиции и потребовал письменные объяснения, и журналист в течение пяти минут выполнил его распоряжение, изложив требования одиночной акции.

Магомед Магомедов на своем пикете выступил против уголовного преследования и ареста Гаджиева. В 13.30 мск сотрудник полиции, который ранее взял письменные объяснения у Юсупова, записал такие же письменные объяснения со слов Магомедова.

За сорок минут на одиночный пикет Магомедова отреагировали восемь прохожих и водителей автомобилей. Один водитель вступил с журналистом в диалог. К концу одиночного пикета мимо прошли работники одного из муниципальных учреждений Махачкалы. Некоторые из них поддержали требования Магомедова, другие поинтересовались у журналиста, кто такой Абдулмумин Гаджиев.

Идрис Юсупов отметил незначительное снижение числа реакций прохожих и водителей на его акцию, отметив, что уровень поддержки требований пикетирующих остается высоким. "Сегодня реакция чуть меньше, но незначительно меньше [по сравнению с аналогичными акциями в предыдущие недели]. Правда, специально не отслеживал, потому что реакция довольно стабильная на уровне двух-трех реакций в минуту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист обратил внимание, что многие из прохожих фотографировали его пикет, а водители автомобилей демонстрировали одобрительные жесты. По оценкам журналиста, «обстановка была стабильная», попыток помешать проведению одиночных пикетов не было.

Магомед Магомедов также заметил, что сегодня реакций от водителей автомобилей было меньше. Однако он указал, что большинство прохожих, обративших внимание на одиночный пикет, были туристами. "Оборачивались, смотрели, фотографировали. Заинтересованность в общем была", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, один из водителей остановился и спросил, «был ли суд по уголовному делу» Гаджиева, после чего пожелал Гаджиеву «сил и терпения».

Почти все работники одной из коммунальных служб Махачкалы, прошедшие мимо места проведения пикета, выразили поддержку требованиям журналиста, добавил Магомедов. По его словам, среди них были и те, кто детально знал, что происходит с уголовным делом Абдулмумина Гаджиева. «Это очень интересный срез общественного мнения, потому что там были совершенно разные люди: были те, кто "что-то слышал", и были те, кто хорошо знает", - рассказал Магомед Магомедов.

Историк Хаджимурад Доного, который 4 апреля приходил поддержать аналогичную акцию журналистов, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что лично знает Абдулмумина Гаджиева и считает его профессионалом и хорошим специалистом в области религии.

При этом историк отметил, что не знаком с деталями уголовного дела. «Я особо не знаю подробности следствия по делу, но я просто знаю этого человека и когда [в СМИ] появляется новая информация о его деле, то я не могу просто читать это [из-за негативных эмоций к изложенному]», - рассказал Доного.

Историк подчеркнул, что очень хорошо относится к Гаджиеву и по мере своих возможностей приходит, чтобы поддержать своим присутствием акцию в его поддержку. «Считаю своим долгом выразить свою позицию и иногда бываю на этих пикетах для того, чтобы хотя бы своим присутствием поддержать его», - подчеркнул Доного.

Мать Абдулмумина Гаджиева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что у ее сына нет проблем со здоровьем и жалоб на содержание в СИЗО. Также, по ее словам, нет и проблем с получением посылок, в последний раз посылку Гаджиеву отправили на прошлой неделе.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

23 марта на заседании по делу Гаджиева, Ризванова и Тамбиева суд отклонил ходатайство Тамбиева, попросившего признать недопустимым доказательством его первые показания, полученные под давлением. 6 апреля суд отклонил аналогичное ходатайство Ризванова. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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