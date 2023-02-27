Коллеги Гаджиева усомнились в перспективах печатного выпуска "Черновика"

27 февраля 2023, 23:18

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Силовики в Махачкале не препятствовали сегодня акциям в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Печатная версия газеты вряд ли возобновит выход в этом году, заявили коллеги Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Дело Гаджиева теряется на фоне других новостей в России и Дагестане, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

Попыток сорвать одиночные пикеты со стороны сотрудников полиции не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Идрис Юсупов. Он отметил, что вопросы относительно лозунгов на плакатах задавали как жители Дагестана, так и туристы, в том числе и жители Москвы, которые поинтересовались его требованиями.

Реакция со стороны сотрудников полиции была стандартной и ограничилась выяснением личных данных каждого из инициаторов одиночного пикета, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Некоторые из прохожих, которые отреагировали на его пикет, по его словам, не знали о деле Гаджиева, другие были уверены, что его уже отпустили. "Были и те, кто удивлялся, что с момента задержания Абдулмумина прошло четыре года", - пояснил Магомедов. Редакция "Черновика" настаивает на невиновности Гаджиева и требует его немедленного освобождения из-под стражи, добавил он.

Выпуск печатной версии "Черновика" до сих пор не восстановлен и вряд ли возобновится в этом году, сообщил Магомедов. "Пока ничего не могу сказать о том, скоро ли возобновится печатная версия. Многие процессы уже нарушены. Поэтому вряд ли в этом году стоит ждать печатный экземпляр газеты", - заявил Магомедов.

17 ноября 2022 года редакция "Черновика" заявила, что власти препятствуют выходу тиража печатной версии издания. Журналисты связали это с позицией главы Дагестана Сергея Меликова. Очередной тираж "Черновика" был доставлен из Ростовской области после того, как типография в Дагестане отказалась печатать газету. 24 ноября редакция "Черновика" сообщила о срыве выпуска газеты из-за отказа типографии. В связи с этим 28 ноября издание временно отказалось от выпуска печатной версии, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Какой-либо официальной реакции чиновников на заявления "Черновика" о приостановке выпуска печатной версии газеты, а также о причинах такого редакционного решения , не поступало, заявил в комментарии "Кавказскому узлу" учредитель "Черновика" Магди Камалов.

По его словам, некоторые дагестанские чиновники в беседе с ним ограничились лишь репликами о ненужности свободы слова и независимой журналистики, которая в нынешнее время, по их мнению, противопоставляется действующей власти. По мнению Камалова, чиновники удовлетворены своей принадлежностью к "системе" и заявляли о предрешенности судьбы всей независимой прессы.

Камалов не видит в ближайшее время возможности возобновления выхода печатной версии "Черновика". Учредитель газеты напомнил, что сейчас только работает электронная версия и Telegram-канал издания.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину. Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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