45 человек остаются в больнице после массового отравления в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое взрослых и 42 ребенка остаются в стационаре после массового отравления водопроводной водой в Магарамкентском районе. По данным врачей, всего зарегистрировано 392 случая заражения кишечной инфекцией.

Как писал "Кавказский узел", признаки кишечной инфекции зарегистрированы у 372 жителей Магарамкентского района, 357 из которых дети, сообщил 11 июля Минздрав Дагестана. В станционаре находились 97 человек с симптомами гастроэнтерита, в том числе 91 ребёнок.

Роспотребнадзор связал массовое отравление в Магарамкентском районе с употреблением водопроводной воды. Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По этому делу арестован директор муниципального бюджетного учреждения района "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Число новых случаев заболевания "существенно пошло на спад", а в стационарах остаются 45 человек, в том числе 42 ребенка, сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

С симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 392 человека

«Сегодня в Магарамкентском районе в центральную районную больницу в течение дня обратилось 20 жителей, из них 17 детей. Всего за период с начала вспышки с симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 392 человека. Сегодня из районной больницы был выписан 81 человек, из них 75 - дети», - приводятся слова министра в публикации, размещенной поздно вечером 11 июля в телеграм-канале правительства Дагестана.

В свою очередь руководитель АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Светлана Багрова отчиталась, что завершена дезинфекция магистральных сетей и завершаются работы на разводящих сетях, после чего будет начата промывка.

«Совместно с Роспотребнадзором обеспечен сбор анализов воды. Далее специалисты обеспечивают ввод дозы хлора. Все идет по плану. Одновременно нами переданы рекомендации в Минстрой Дагестана, будем далее анализировать и предлагать решения по плану мероприятий по приведению системы в нормативное состояние», - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, ранее власти заявили, что в связи с дезинфекцией воды и систем водоснабжения с вечера 10 июля до конца суток 11 июля жителям запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях.

В села привозят питьевую воду, но в гигиенических целях приходится использовать и водопроводную воду, несмотря на запрет, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" – сказала, в частности, жительница Магарамкента Марьям.

Проблема массовых отравлений водой в Дагестане наблюдается много лет

Дагестанские сельчане призвали чиновников решить проблему с грязной питьевой водой Жители села Рутул в Дагестане вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты, так как в село уже длительное время подается грязная питьевая вода, непригодная для употребления. Обращения к властям не дают результата, пожаловался в соцсети местный житель. Другие сельчане подтвердили в комментариях его слова и призвали чиновников решить проблему с водоснабжением.

Массовые отравления водопроводной водой происходили в Дагестане и ранее. Так, в июне 2024 года не менее 228 человек были госпитализированы в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода, а у шестерых заболевших найдено несколько кишечных инфекций: дизентерия, норовирус и ротавирус. Обвинение в ненадлежащем обслуживании объектов водоснабжения предъявлено руководителю "Буйнакскводоканала".

В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. В городе было приостановлено водоснабжение, закрылись детсады, а школьники были переведены на дистанционное обучение. По итогам расследования уголовного дела в феврале 2022 года руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

Осенью 2016 года ремонтные работы на Миатлинской ГЭС и прорыв устаревшей системы канализации привели к загрязнению воды и массовому отравлению почти 700 человек в Махачкале. Обстоятельства и последствия этого происшествия описаны "Кавказским узлом" в справке "Массовое отравление водой в Махачкале".