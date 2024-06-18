Дагестанские сельчане призвали чиновников решить проблему с грязной питьевой водой

18 июня 2024, 08:34

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Жители села Рутул в Дагестане вынуждены ездить за водой в соседние населенные пункты, так как в село уже длительное время подается грязная питьевая вода, непригодная для употребления. Обращения к властям не дают результата, пожаловался в соцсети местный житель. Другие сельчане подтвердили в комментариях его слова и призвали чиновников решить проблему с водоснабжением.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически жалуются на проблему с отсутствием водоснабжения и на подачу грязной питьевой воды. 9 июня в Буйнакске произошло массовое отравление людей, к врачам обратились не менее 359 человек. Роспотребнадзор заявил, что отравление произошло из-за грязной водопроводной воды.

Жители Рутульского района неоднократно обращались с жалобами на проблему с подачей грязной питьевой воды к властям, в том числе к президенту России Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову, однако в ответ мер не принимается, пожаловался в соцсети один из жителей района.

Его жалоба была опубликована в Instagram*-паблике tut.dagestan 10 июня

Житель Рутульского района отметил, что в село Рутул не подается чистая питьевая вода уже около месяца.

"Как народ должен пить эту воду? Скажите, пожалуйста. Как стирать, готовить? Я уже молчу о людях, у которых нет возможности купить воду – пенсионеры, старики, у которых нет машины, ездить и откуда-то набирать воду. В магазинах уже воду в баклажках невозможно достать. Люди жалуются, что у большинства испортилась техника, бойлеры, стиральные машины", – отметил он.

Автор жалобы добавил, что уже несколько лет ведутся работы по прокладке водопровода в Рутул из соседнего села, однако работы остановились, и объект не достроен. "Отправьте проверку и пусть проведут воду народу", – потребовал житель Рутульского района.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan на 08.30 мск 18 июня набрал 1048 отметок "нравится" и 68 комментариев.

"Обратите внимание, пожалуйста, на нашу проблему. Сколько мы должны сидеть и ждать? У нас семьи, дети – их надо купать, стирать и так далее. Сколько мы будем носить воду?" – написала _rustamova_92.

"У нас вообще воды нет. И всем все равно. Тоже село Рутул", – отметила ibragimovaaaaa_01.

"Почему месяц? Это каждый год, каждое лето так", – подчеркнул пользователь paty_g_g_88.

"Каждый год одно и то же. Проблема века", – заявила lmira070189.

"Каждый год так. Пора уже решать что-то", – отметил пользователь terra_incognita___.

"Когда уже проблема с водой разрешится в Дагестане, как и проблема с электричеством?" – задалась вопросом linda_issaeva.

На 08.30 мск 18 июня на сайте администрации Рутульского района нет комментариев относительно жалоб местных жителей на грязную питьевую воду.

Напомним, 13 июля жители Махачкалы рассказали, что в ряде районов города, в том числе в Первой Махачкале и Сепараторном поселке, вода из крана течет грязная и с неприятным запахом. Они отметили, что вынуждены покупать воду в магазине. Махачкалинцы могут потребовать пересчет за подачу воды, непригодной для употребления в пищу и в быту, отметил правозащитник.

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