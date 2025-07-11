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20:52, 11 июля 2025

Мобилизованный из Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Дмитриченко из Миллеровского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине публично назвали имена не менее 698 убитых там военнослужащих из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 июля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 698 бойцов из Ростовской области.

Имя еще одного убитого военного из Ростовской области озвучила администрация Миллеровского района Ростовской области. 

Сергей Дмитриченко отправился в зону боевых действий на Украине в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. В декабре того же года он получил ранение, после которого снова вернулся на фронт. 18 июня 2023 года был убит, награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. На момент смерти Дмитриченко исполнилось 36 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 699 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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