Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели два пикета в Махачкале

27 февраля 2023, 16:13

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Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных провели сегодня в Махачкале журналисты Магомед Магомедов и Идрис Юсупов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. В них участвуют, в частности, учредитель "Черновика" Магди Камалов, заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. Дело Гаджиева теряется на фоне других новостей в России и Дагестане, а такие пикеты напоминают людям про его судьбу, указали 20 февраля после очередной серии пикетов друзья Гаджиева.

Два одиночных пикета в поддержку Гаджиева прошли сегодня в центре Махачкалы, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, сообщил "Черновик" в своем телеграм-канале.

Один из пикетов провел Магомед Магомедов, он стоял с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Второй пикет провел Идрис Юсупов, он держал плакат "Свободу политзаключенным!", следует из фотографий, которыми проиллюстрировано сообщение.

"Наши требования к властям остаются теми же: свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела, возбужденного в отношении нашего коллеги!" - говорится в публикации издания.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года находятся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский, который объявлен в розыск по делу о терроризме. Подсудимые не признают вину.

9 февраля суд назначил проведение новой экспертизы статей Абдулмумина Гаджиева. Следующее заседание по уголовному делу назначено на 2 марта в Ростовском окружном военном суде, сообщил 13 февраля "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов.

Подробности дела Гаджиева приведены в материале "Кавказского узла" ""Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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