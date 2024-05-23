Строители газопровода в Дагестане пожаловались Меликову на невыплату зарплат

23 мая 2024, 08:17

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В Дербентском районе рабочие, строившие газопровод, пригрозили повредить его, если подрядчик не погасит долги по зарплатам. Местные жители призвали рабочих не повреждать коммуникации. Сельчане и рабочие обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой оказать содействие в решении проблемы с выплатой зарплат.

В селе Уллу-Теркеме Дербентского района рабочие, которые занимались строительством газопровода, вышли на акцию протеста и пригрозили повредить газопровод из-за того, что им длительное время не выплачивается зарплата.

По словам рабочих, зарплаты им не выплачены за последние несколько месяцев. Местные жители также вышли на улицу, чтобы помешать рабочим повредить газопровод. Рабочие и сельчане обратились к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой вмешаться в ситуацию и повлиять на подрядчика, который не выплачивает людям зарплаты, передал вечером 22 мая паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показана сельская улица и собравшиеся на ней люди. Длительность ролика составляет восемь секунд.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 194 тысяч пользователей, на 08.15 мск 23 мая набрал более 31,1 тысячи просмотров и 75 комментариев.

"Есть контрольные органы, МВД они быстро решают такие проблемы. Как можно не заплатить за работу деньги? Уму непостижимо", – отметил Марсель Алибеков.

"Закон писан только простому рабочему, а для чиновников и тех, у кого много денег – для них не было и не будет никаких законов, а также уголовного кодекса", – считает Мурад Магомедов.

"Мне стыдно за правительство Дагестана", – заявил пользователь с ником Один в поле воин.

"Скиньтесь и оплатите, помогите ребятам. Хотя бы половину", – призвал Нух Салихов.

"Как всегда большой обман. Чиновники не по закону работают", – заявил Иса Курбанов.

"Бардак в Дагестане. От правительства толку действительно нет", – написал пользователь с ником Миру Мир.

"Где Следком, прокуратура, Роспотребнадзор, комитет по правам человека? А вообще-то эти структуры работают в Дагестане?" – задался вопросами пользователь Я сам сам я.

"В Дагестане не глава нужен, а человек, который мог бы силой и влиянием каждый конфликт разрешать. У нас же народ не прокуратуру или СК просит разобраться, а сразу Меликова или Путина", – сыронизировал Лом Пашаев.

На 08.15 мск на сайте главы Дагестана и на сайте администрации Дербентского района нет комментариев относительно жалобы рабочих на невыплату им зарплат.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно жалуются на проблемы с газоснабжением. В частности, 9 января 2023 года в селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Котлы отопления отключаются из-за недостаточного давления в газовой системе, проблема касается разных сел Дагестана, заявили пользователи Telegram.

17 августа 2023 года ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования. Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил ранее замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, заявили жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

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