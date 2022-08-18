Жители Махачкалы потребовали стабильной подачи электричества

18 августа 2022, 19:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу, рассказали они. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования.

Улица Ярагского вечером 17 августа была перекрыта местными жителями, которые требовали возобновить подачу электричества. акция продлилась примерно на 30 минут, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы. В акции, по их словам, участвовало около 50 человек. После прибытия на место патрульной машины полиции, через некоторое время протестующие разошлись. О задержаниях участников акции им ничего не известно. На сайте МВД Дагестана к 18.30 мск не содержится информации о перекрытии улицы Ярагского и задержании людей.

В Telegram-канале "Мандат" вечером 17 августа была опубликована видеозапись акции. На пешеходном переходе в вечернее время выстроился ряд людей, в том числе женщины и дети, следует из видео. "Кавказский узел" не может подтвердить дату и место съемки видео.

Место проведения акции жителей улицы Ярагского – самый центр Махачкалы. Недалеко располагается здание республиканской прокуратуры. В данном районе много торговых комплексов, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Житель улицы Ярагского Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что регулярные отключения света в микрорайоне начались с начала лета. "Стоит жара, не можем включить кондиционер, в холодильнике портятся продукты. Вечером дети не могут делать уроки. В моем доме свет отключается раз в несколько дней, иногда на несколько часов, иногда почти полдня", - сказал махачкалинец.

17 августа света не было несколько часов, рассказал Исмаил. "Такие отключения в доме регулярны. В этот день температура воздуха была более 35 градусов, дома невозможно дышать. У нас насос, подающий воду, работает на электричестве, не было в доме и воды", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам местной жительницы Мадины, "жители решили перекрыть дорогу, так как только таким образом можно привлечь внимание". "Диспетчерские службы на звонки не отвечают, или говорят – выясним, ждите. Надоело все это", - отметила она.

18 июля жители Редукторного поселка в Махачкале перекрыли движение из-за частых отключений света. Сотрудники полиции оттеснили протестующих к обочине, освободив движение автотранспорту. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии в жару и включения систем кондиционирования. Протест жильцов завершился поздно ночью, когда подачу электричества восстановили. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство. Ленинский райсуд Махачкалы прекратил административные дела двух жителей города, посчитав недоказанным их участие в несанкционированной июльской акции протеста против отключений электричества.

Нагрузка на энергооборудование возросла в связи с погодными условиями. когда воздух прогревается до 40-43 градусов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в филиале "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго". "Из-за перегрева (...) в целях сохранения дорогостоящего оборудования энергетики ограничивали энергоснабжение фидера № 61, не более чем на 3-4 часа в дни пиковых нагрузок. Информация о том, что три дня подряд отсутствует свет на указанной, и прилегающих улицах, - не соответствует действительности. Энергоснабжение на улице Ярагского (17 августа) было восстановлено в 21.00 мск", - проинформировали в компании.

В период повышенных нагрузок, в условиях повсеместного использования энергоемких приборов возможен перегрев оборудования и нарушений в его работе, подтвердили в Минэнерго Дагестана. "Для устранения неполадок, в зависимости от их масштаба, необходимо время на восстановление. Энергетики по возможности стараются максимально быстро реагировать на вызовы и в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей. Нет намеренного желания ограничивать жителей в энергоснабжении", - сообщил представитель министерства.

По его словам, в дагестанской энергосистеме 16 августа был зафиксирован новый максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 1 097 МВт, что на 4% выше прошлогоднего летнего рекорда. "На рост показателя повлияло увеличение потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование, а также туристический поток", - заявил сотрудник ведомства.

Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, заявили жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

9 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

6 августа жители махачкалинского поселка Талги пожаловались, что в населенном пункте несколько дней наблюдались проблемы с подачей света, из-за чего также вышли из строя насосы, и поселок остался без воды. Чиновники тогда возложили ответственность на энергетиков, а энергетики сослались на аварию на линии электропередачи. При этом в соцсетях комментаторы жаловались, что перебои с подачей света были и в других частях Махачкалы.

Инициативная группа махачкалинцев создала в Telegram чат для обращения по вопросам, связанными с неполадками и авариями в сфере жилищно-коммунального хозяйства "Свет.Газ. Вода". 17 августа в нем сообщалось об отсутствии электроснабжения по улицам Гайдара Гаджиева, Ахметхана Султана, Крылова и другим.

Сегодня в результате аварии электричество в ряде домов на улице Ярагского также было отключено, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Махачкалы около 15.00 мск. Были обесточены дома жителей улиц Ермошкина, Юсупова, Г.Цадасы, дома 104 и 106 по проспекту Расула Гамзатова, а также часть улиц Ярагского, Стальского, Коркмасова, Батырая, Нурадилова. Ресурсоснабжающая организация пообещала восстановить подачу электричества за три часа, заявили в мэрии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.