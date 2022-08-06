Махачкалинцы пожаловались на нерешенную проблему с отключениями воды и света

06 августа 2022, 07:36

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В махачкалинском поселке Талги несколько дней наблюдаются проблемы с подачей света, из-за чего также вышли из строя насосы и поселок остался без воды, пожаловались местные жители. Чиновники возложили ответственность на энергетиков, а энергетики сослались на аварию на линии электропередачи.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Махачкалы неоднократно жаловались на проблемы с подачей света и воды. Так 18 июля несколько сотен человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы, протестуя против частых отключений света. Один из участников акции тогда был задержан.

Вечером 14 января несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в соцсетях.

В махачкалинском поселке Талги несколько дней нет электричества, из-за чего перестали работать насосы и поселок также остался без водоснабжения, сказано в видеосюжете РГВК "Дагестан", опубликованном вечером 5 августа в Instagram-паблике* dagizvestiyaa.

В сюжете сказано, что от постоянных перебоев с подачей света у людей ломается бытовая техника. "У нас нет света, и раньше это часто происходило. Все равно это сказывается на бытовой технике, никто же нам не возместит наши потери", – сказала на кадрах видео местная жительница Байзат Ганиева.

Жители поселка неоднократно обращались в различные инстанции. "Народ возмущен, у всех дома холодильник, кондиционеры. Звоним диспетчерам, говорят, что ведутся ремонтные работы, а по сути никаких ремонтных работ мы не наблюдаем. Мы звоним на горячую линию, то же самое: "ведутся работы, заявка принята", а результатов никаких нет. И вот так систематически мы страдаем. В зимний период чуть ли не каждый день отключают электроэнергию. Когда нужно оплачивать, то приходит целая армия контролеров. Но они ссылаются, что на ремонтные работы у них бригад нет свободных", – сказал на кадрах видео другой местный житель.

Выяснить, из-за чего в Талги нет электричества, не удалось и сотрудникам местного отдела ЖКХ, сказано в сюжете. "Аварийно-диспетчерская служба Махачкалы и диспетчерская служба горэлектросетей на звонки не ответили", – заявил автор репортажа.

"По поручению главы Ленинского района сотрудники ЖКХ выехали в поселок Талги, народ возмущен, готовы даже уже трассу перекрыть. Пробовали связаться со всеми службами города, но нет никакой реакции", – пояснил на кадрах видео заместитель начальника отдела ЖКХ Ленинского района Шахназар Тагиров.

Районные чиновники сами посетили службу горэлектросетей, по словам сотрудников службы, причиной отсутствия света стал обрыв линии электропередачи по улице Рассветная, сказано в репортаже.

Эта запись на странице в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 365 тысяч пользователей, на 07.35 мск 6 августа набрала 377 отметок "нравится" и 11 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в негативном ключе.

"Больше года на улице Гайдара Гаджиева сутками сидели без света. Всем все равно", – заявила goryanka_mua.

"У многих эти дни проблема со светом", – подтвердил пользователь shah_plov_mhk.

"По-моему это во всей Махачкале так, неделю уже перебои", – отметила sheihovna_11.

"Вот так бывает, когда городские службы передают в частные руки", – считает ansares802020.

"Когда, наконец, прокуратура проснется и привлечет к ответственности "Россети"?" – спросил fkkdowowoq.

По данным "Дагэнерго" электричество в поселке Талги было отключено 3 августа в 16.20 мск. "После обхода энергооборудования (от поста ГАИ до п. Талги) специалисты компании нашли повреждение линии электропередачи. Поврежденный участок, требующий восстановления, находился за пределами поселка. В результате проведения восстановительных работ, 4 августа, в 18.00 по мск, подача энергоснабжения в поселок Талги была восстановлена. В настоящее время отсутствует энергоснабжение только на ведомственном КТП (КТП "Стоянка маршрутного такси"), не состоящем на балансе филиала "Дагэнерго", – заявило 5 августа "Дагэнерго" на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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