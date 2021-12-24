Жители Дагестана призвали Меликова ускорить решение коммунальных проблем

24 декабря 2021, 10:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Дагестана планируют в ближайшее время модернизировать электросети, газопроводы и водопроводы, сообщил Сергей Меликов после пресс-конференции Владимира Путина. Проблемы с подачей воды и газа, а также частыми отключениями света в Дагестане существуют давно, указали жители республики, призвав главу региона решить их.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов обратился к президенту России Владимиру Путину во время его пресс-конференции с жалобой на проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Обращение к президенту страны свидетельствует о плохой работе властей региона, так как проблемами с комуслугами должны заниматься местные власти, а не федеральные, отметили жители Дагестана в Instagram.

Жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.

Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на обращение журналиста Магомеда Магомедова к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в решении проблем с подачей света, газа и воды. "Действительно, состояние сетей газо-, водо- и электроснабжения не позволяет обеспечить комфортные условия жизни для людей. Но эта ситуация сложилась не вчера, а в течение десятков лет", – написал Меликов в ночь на 24 декабря на своей странице в Instagram.

По его словам, в Дагестане планируется реализовать госпрограмму газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы, на неё направят свыше 13 млрд рублей, объекты газификации появятся в 27 районах региона. "Россети" разработали программу модернизации и повышения надёжности электросетевого комплекса республики на 7,8 млрд рублей. В части водоснабжения реализуется госпрограмма, в рамках которой до 2024 года пройдут мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции порядка 110 объектов водоснабжения. Нам также одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения", – написал Меликов.

К 10.00 мск 24 декабря эта запись на странице главы Дагестана в Instagram, на которую подписаны около 88,1 тысячи пользователей, набрала 1,3 тысячи отметок "нравится" и 108 комментариев. Большая часть их авторов подтвердила, что в регионе есть проблемы с водоснабжением, газоснабжением и подачей света.

"А кто может ответить, почему долги по газу не уменьшаются после оплаты, а увеличиваются?" – спросил murad_hasnet.

"Обратите, пожалуйста, внимание на Цунтинский район, вся электролиния находится в аварийном состоянии, чуть снег или дождь свет отключается, все столбы сгнившие полностью", – попросил пользователь ali__al_ashari.

"Бабаюртовский район, Львовск, тоже проверьте, нормально света нет, а мы за свет платим, и цены тоже поднимают, а также и газа тоже нету. Неужели мы, люди Дагестана, должны так мучиться. На одной пенсии прожить трудно", – отметил пользователь naida85776.

"Когда прекратится проблема с подачей газа в микрорайоне №8 посёлка Семендер? Нет газа, нет напряжения. Дома холодно", – пожаловался urist_shamil.

"А чуть ветерок подует, свет вырубают на сутки. Дагестан вообще не готов ни к зиме, ни к лету. Кабели, провода, трансформаторы не выдерживают, все старье", – указала aisha2256.

"В Хасавюрте каждый день свет отключают. Даже сегодня, минус на улице - просто так отключили. Вода вообще как из болота, поэтому у каждого второго ребёнка проблемы с кишечником", – написал пользователь srt.9991.

"Уважаемый Сергей Алимович, наш коллега затронул очень больную тему для всего Дагестана, спасибо ему. Почему всем приписывают несуществующие долги за газ, почему люди, которые добросовестно, своевременно оплачивают за газ, должны бегать по судебным приставам, по судам? Уважаемый глава, очень надеемся на то, что вы наведёте в этой сфере порядок", – подчеркнул пользователь ragne77.

"Кавказский узел" также писал, что в начале текущего года в Дагестане возникла проблема с вывозом бытовых отходов, из-за чего свалки оказались переполненными. 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" вывозить мусор. Компания объяснила отказ вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска нерешенным вопросом с тарифами. 4 февраля мэр Махачкалы Салман Дадаев заявил, что в городе не успевают вывозить мусор из-за отсутствия спецтехники. Пользователи сети оценили ситуацию с вывозом мусора в городе как катастрофическую, они назвали происходящее "мусорным коллапсом". Жители Махачкалы сообщили 6 февраля, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором.

Напомним, что также в Дагестане в текущем году произошло как минимум шесть массовых отравлений. Так, в январе в Буйнакском районе с признаками отравления обратились 359 пациентов. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов. С 9 по 10 марта с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек. В Гергебильском районе в конце марта отравились 23 человека. 18 октября 23 жителя села Хунзах обратились к врачам симптомами кишечной инфекции. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.