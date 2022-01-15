Махачкалинцы вышли на протест из-за частых отключений воды и электричества

15 января 2022, 08:39

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Вечером 14 января несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста, на которой потребовали от чиновников решить проблему с отключениями воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметила другая часть махачкалинцев в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 декабря во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. 8 января премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по развитию регионов Северного Кавказа.

Жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, поздно вечером 16 ноября десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением. 17 мая жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.

Жители Махачкалы вышли на стихийный митинг из-за периодических отключений света, акция протеста прошла вечером 14 января на проспекте Ахмет-хана Султана, информировал сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула".

Публикация об акции протеста в Махачкале была также размещена в ночь на 15 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 349 тысяч пользователей. "Жители проспекта Ахмет-хана Султана вышли на стихийный митинг из-за постоянного отключения света. Люди мёрзнут. На место выехали представители мэрии Махачкалы. Людям не нужны митинги, людям нужен стабильный свет и тепло в домах", – сказано в публикации.

На кадрах прикрепленного к записи ролика показаны несколько десятков протестующих, перед ними стоят силовики. "Пять километров заменю говорит, семь километров заменено говорит, <…> чтобы проблем не было, решу, он сказал. Месяц прошел уже. Две недели дайте мне, он сказал", – объяснил на кадрах видео один из участников акции.

"Где воду брать? Воды нету", – сказала еще одна участница акции.

К 08.10 мск 15 января эта запись набрала около 47,6 тысячи просмотров и 184 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников.

"Что глава республики, что мэр, им плевать на людей, самое главное, чтобы им было хорошо", – написала a_samilia.

"Что глава республики, что мэр! Куда вы смотрите?" – спросила sabrinka_05808.

"Бедный народ в такой холод", – отметила zukhrakuramova. "Как можно отключать свет, у чиновников надо отключать свет", – заявила ymarova.g.a.

"Такой холод как можно своих земляков без тепла, без воды оставить?" – задался вопросом gaidarovmurad1993.

Другая часть комментаторов также пожаловалась на проблемы с отключениями света. "У нас тоже постоянно отключают свет, в любой момент. Иногда мигает, иногда на определенное время. Портится бытовая техника", – написала __kurbanovna__1_9_6_1_.

"Юго-восточная улица, каждый день отключают", – отметил пользователь divan.05.ru.

"Зато на празднование Расула Гамзатова потратят 8 млрд, даже больше. Мир сходит с ума! Эта ситуации называется "я думала мы на дне, но снизу постучали", – считает dr_5fatina_1.

"У нас в Докузпаринском районе такая же беда", – подчеркнул пользователь fermer_proizvol_meat.

"Целый год практически каждый день отключают свет. Терпению людей приходит конец", – заявил silver_wolf_05.

"Это не только в городе отключает свет, и в селении тоже отключает свет", – указал пользователь uma.1979.5.

Запись о митинге в Махачкале также была размещена в ночь на 15 января на странице Instagram-паблика vestidagestan, на который подписаны около 272 тысяч пользователей. К 08.10 эта публикация набрала 9261 просмотр и 33 комментария. Большая часть их авторов также подвергла критике чиновников.

"Чуть что сразу свет отключают", – написал пользователь nikab.opt. "Постоянная проблема, чуть что, сразу отключают. Бардак", – возмутился rauleskerov40769.

"В Редукторном почти каждый день отключают свет. Беспредел какой-то. Даже Путину сказал об этом наш журналист на пресс-конференции. Толку? А воз и поныне там. Куда наше местное руководство смотрит?" – спросил khalitovaraisahanum.

"Давно пора решить эту проблему. Чуть ветер, отключают свет", – подчеркнул пользователь b._musya.

"До народа ничего не доходит, люди страдают, дети мёрзнут, голодают. Где государство? Где эти деньги, которые выделили на ремонт и на всё остальное?" – задался вопросами пользователь opt_odejda__.