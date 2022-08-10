Крупный штраф выписан энергетикам после жалоб махачкалинцев на отключения света

10 августа 2022, 08:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 августа жители махачкалинского поселка Талги пожаловались, что в населенном пункте несколько дней наблюдаются проблемы с подачей света, из-за чего также вышли из строя насосы и поселок остался без воды. Чиновники возложили ответственность на энергетиков, а энергетики сослались на аварию на линии электропередачи. При этом в соцсетях комментаторы жаловались, что перебои с подачей света были и в других частях Махачкалы.

Сотрудники МУП "Садовник", которое обеспечивает водой дачников Кривой балки и Сулакской зоны Махачкалы, пожаловались в УФАС на ПАО "Россети Северный Кавказ" из-за необоснованного прекращения подачи электричества четырём подстанциям, сообщило УФАС по Дагестану.

"В ходе проверки было установлено, что филиал ПАО "Россети Северный Кавказ – Дагэнерго" не извещал "Садовник" о намеренном прекращении поставки электроэнергии, отключение было произведено без представителей МУП, акты о произведенных отключениях в адрес предприятия не направлялись", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Комиссия признала что была нарушена часть 1 статьи 10 федерального закона "О защите конкуренции", за что на компанию был наложен штраф на сумму 8,7 млн рублей, добавило ведомство.

Запись о том, что в некоторых районах Махачкалы происходят отключения света, была опубликована 8 августа в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 366 тысяч пользователей. На 08.00 мск 10 августа эта публикация набрала 504 отметки "нравится" и 14 комментариев.

"Вот так бывает, когда городские службы передают в частные руки", – считает ansares802020.

"Больше года Гайдара Гаджиева сутками сидели без света, всем все равно было", – написала goryanka_mua.

"У многих эти дни проблема со светом", – отметил пользователь shah_plov_mhk.

"А нечего что когда в Семендере люди неделю без воды и газа сидели?" – спросил 14.kurban.

Напомним, ранее жители Махачкалы неоднократно жаловались на проблему с отключениями света. Так, вечером 14 января несколько десятков махачкалинцев вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в соцсетях.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. При этом сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис в этих трех отраслях. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.