Полиция Дагестана отчиталась о найденных майнинг-фермах

27 июля 2022, 15:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оборудование для добычи криптовалюты изъято из нелегальных майнинговых ферм в Махачкале, Левашинском и Унцукульском районах, сообщило МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", полиция Дагестана регулярно отчитывается о ликвидации нелегальных майнинг-ферм. Так, 12 мая МВД сообщило, что силовики нашли майнинговую ферму в Махачкале и изъяли 1476 аппаратов для выработки криптовалюты. 7 мая МВД по Дагестану отчиталось о ликвидации майнинг-фермы в Южно-Сухокумске.

Майнинг (англ. mining - добыча) - процесс записи действий (транзакций) с криптовалютой в блокчейн (цепочку блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой. Майнинговая ферма (майнер) - комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Сотрудники республиканских УФСБ и МВД 26 июля во время рейдов нашли майнинг-фермы в Махачкале, а также Левашинском и Унцукульском районах, сообщила сегодня пресс-служба МВД Дагестана.

"Обнаружены незаконные майнинг-фермы, изъято 1628 высокопроизводительных аппаратов, осуществлявших выработку криптовалюты. Собственники оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту. Подобная деятельность приводит к критическому росту нагрузки на энергосети и в условиях жары вызывает систематические аварии на объектах энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Сколько найдено оборудованных майнинг-ферм, и в каких именно помещениях они располагались, ведомство не уточнило. "Ведется сбор материала по части 2 статьи 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство" и части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", предусматривающих наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года", - говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.

Жители разных районов Дагестана периодически жалуются на отключения электроэнергии и аварии в сетях. В частности, 18 января жители Левашинского района потребовали от властей обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома. Проблемы со светом в населённых пунктах связаны с изношенностью электросетей и ростом количества майнинг-ферм, заявили в администрации района.

О рейдах по поиску майнинговых ферм полиция Дагестана отчитывалась и до распоряжения Сергея Меликова. Так, 30 ноября 2021 года МВД сообщило, что полицейские закрыли в селе Ботлих майнинговую ферму, ущерб от работы которой составил около 600 тысяч рублей. На следующий день силовики отчитались о ликвидации второй майнинг-фермы в Ботлихе, там ущерб был оценен в 257 тысяч рублей.

16 декабря 2021 года МВД рапортовало, что в Каспийске обнаружена "крупнейшая майнинг-ферма". Всего за 11 месяцев 2021 года в республике обнаружили 18 таких станций в горах и на берегу Каспийского моря, сообщила полиция.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.