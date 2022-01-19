Власти Левашинского района списали на майнинг перебои со светом

19 января 2022, 22:57

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Жители Левашинского района потребовали от властей обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома. Проблемы со светом в населённых пунктах связаны с изношенностью электросетей и с ростом количества майнинг-ферм, заявили в администрации района.

"Жители Левашинского района вышли на улицы из-за постоянных отключений электроэнергии. Люди отчаялись и другого выхода у них нет - на дворе зима, в домах холодно", - сообщил 18 января Telegram-канал Sobytiya.news. На канале при этом опубликовано видео об акции протеста. Несколько десятков человек идут прямо по проезжей части, между двигающихся автомобилей.

С осени 2021 года отключения электроэнергии в селах Левашинского района наблюдаются постоянно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель района Багомед. «Особенно частыми отключения (стали) с наступлением холодов. Люди возмущены, поэтому вышли за разъяснениями к офису электросетевой компании, откуда прошли к администрации района», - рассказал он. По оценке Багомеда, в акции приняли участие около 100 человек.

После незапланированной акции, которая прошла 18 января, глава района Шамиль Дабишев встретился с жителями сел Карлабко, Уллуая, Наскент, Ниженее Лабко, Верхнее Лабко, где наблюдаются наиболее частые отключения электроэнергии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Левашинского района. На встрече присутствовали представители энергокомпаний, прокуратуры района и ОМВД по Левашинскому району, рассказал он.

Дабишев подтвердил, что в некоторых населенных пунктах Левашинского района отмечается нехватка напряжения в линиях электросетей. «В большинстве случаев проблемы связаны с изношенностью линий электропередач, а также с ремонтными работами. За 2021 год было заменено более 20 подстанций, закуплены дополнительные трансформаторы, которые в скором времени будут установлены в тех населённых пунктах, где ощущается нехватка напряжения. К сожалению, линии электросетей не обновлялись в районе более 60 лет. Проводятся работы по замене подстанций, активно проводятся ремонтные работы с целю увеличения выдаваемой мощности. Но ремонтные работы невозможно проводить без плановых отключений», - привел слова главы муниципалитета сотрудник пресс-службы.

Среди причин отключения электроэнергии власти муниципалитета назвали увеличение количества майнинг-ферм. По поручению главы района, создана межведомственная комиссия, которая будет проводить подворный обход и изымать незаконные майнинг-устройства, рассказали в пресс-службе. Только за последние сутки (с 18 по 19 января) в Левашинском районе было выявлено 17 незаконных майнинг ферм, которые были изъяты и отключены от электричества, рассказал сотрудник пресс-службы.

В декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана. В селе Тухчар было найдено оборудование для добычи криптовалюты, отчиталась 3 января администрация Новолакского района Дагестана об итогах проверок жалоб сельчан на отключения электричества. Перебои с подачей света могут быть связаны не только с майнинг-фермами, возразили пользователи Instagram.

Напомним, жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы с коммунальными услугами. Так, вечером 14 января несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды и света. Люди мерзнут без электричества, а из-за частых отключений света выходит из строя бытовая техника, отметили горожане в Instagram. Чиновники проигнорировали акцию махачкалинцев, в результате их жалобы на проблемы с водой и светом пришлось выслушивать сотрудникам МВД по Дагестану. Пробле--мы с коммунальными услугами приобрели в регионе повсеместный характер, а власти не спешат их решать, отметили жители Дагестана в соцсети.

Поздно вечером 16 ноября 2021 года десятки жителей поселка Кривая Балка возле Махачкалы перекрыли федеральную автодорогу, требуя подачи электричества в их дома. 2 декабря 2021 года махачкалинцы также вышли на акцию протеста, заблокировав движение на улице Амет-Хана Султана. Они тогда пожаловалась на проблемы с газоснабжением.

17 мая 2021 года жители 13-го микрорайона Дагестанских Огней провели акцию протеста у здания мэрии. Они выразили недовольство отсутствием водоснабжения и скоплениями мусора на территории микрорайона. 18 марта жители Махачкалы пожаловались на качество питьевой воды.