Отчет чиновников о закрытии майнинг-фермы в Дагестане вызвал скепсис у пользователей соцсети

04 января 2022, 10:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Тухчар найдено оборудование для добычи криптовалюты, отчиталась администрация Новолакского района Дагестана об итогах проверок жалоб сельчан на отключения электричества. Перебои с подачей света могут быть связаны не только с майнинг-фермами, возразили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года "Дагэнерго" сообщило, что Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов). Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.

Майнинг (англ. mining - добыча) - процесс записи действий (транзакций) с криптовалютой в блокчейн (цепочку блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой. Майнинговая ферма (майнер) - комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В связи с жалобами жителей Новолакского района на частые отключения электричества сотрудники "Дагэнерго" с участием силовиков и руководства района провели рейды в селах Новокули и Тухчар, сообщила вечером 3 января администрация района.

"В частных домах майнингов не было обнаружено. Позже в складских помещениях переселенческого населенного пункта Тухчар обнаружена майнинг-ферма с 30 аппаратами, а также установленным и работающим монитором. По данному факту правоохранительные структуры начали проверку", - говорится в публикации, размещенной на странице администрации в Instagram. Подобные выезды в населенные пункты будут проводиться и дальше, заверили чиновники.

Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, на кадрах которого видны установленные на стеллажах и подключенные к электросети устройства, а также включенный компьютерный монитор на столе.

К 10.45 мск публикация набрала 185 отметок "нравится", под ней размещено 46 комментариев. Авторы некоторых из них выразили сомнение в том, что перебои с подачей света связаны только с майнинг-фермами.

"Видимо, это не помогло «стабилизировать напряжение», что теперь по ночам начали выключать свет!!! Готовьте свои ушки для новой лапши, господа Новолакцы!" – написал, в частности, hanami_novostroy. "Вся проблема, оказывается, в майнинг-фермах", - иронически заметил islam_05_i.

"Такое чувство, что, когда не было этих ферм, свет никогда в жизни не отключали. Нашли на кого вину переложить", - написал lux_perfume. "Отключали, но не так часто, и эти фермы не в декабре же поставили (если что)", - ответил на это ne_rus05.

"Свет отключают каждую ночь, дома остывают, холодно, техника у людей дома страдает от постоянных отключений!!!! В Новый год с новыми отключениями света, теперь ночными и до 8 утра!!!" – возмутилась elina_2504. "Свет в связи с перегрузом сети был отключён вчера. Сегодня до 2-х часов ночи планируются работы по восстановлению напряжения. Не каждый день ночью", - пояснил в ответ представитель районной администрации. "Спасибо, надеемся, не каждый", - ответила elina_2504.

"Нашли или не нашли, толку нету. Всё равно как отключали свет, так и отключают", - пожаловалась uma_bajaeva. "Без причины нет отключений. Масштаб хищений данной майнинг-фермы неизвестен, говорить о том, что из-за одной или двух майнингов наблюдаются отключения, бессмысленно. Одной из причин могут быть майнинги, но надо их выявить и приостановить работу, если деятельность осуществляется не по закону, если имеется ущерб", - ответил представитель районной администрации.

Напомним, 30 ноября 2021 года МВД сообщило, что полицейские ликвидировали в селе Ботлих майнинговую ферму, ущерб от работы которой составил около 600 тысяч рублей. По данным ведомства, она принадлежала 57-летнему жителю села Ансалта. На следующий день силовики отчитались о ликвидации второй майнинг-фермы в Ботлихе, там ущерб оценен в 257 тысяч рублей.

16 декабря МВД рапортовало, что в Каспийске обнаружена "крупнейшая майнинг-ферма", организаторы которой похищали электричество для производства криптовалюты. Всего за 11 месяцев 2021 года в республике обнаружили 18 таких станций в горах и на берегу Каспийского моря, сообщила полиция.

Организация добычи криптовалют с помощью нелегального подключения к электросетям квалифицируется по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, пояснил 16 декабря 2021 года замначальника пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

При этом в Дагестане регулярно происходят аварийные отключения электроэнергии, Так, 6 декабря 2021 года без света оставались жители 152 сел Шамильского, Цунтинского, Тляратинского районов Дагестана и Бежтинского участка.

В ноябре 2021 года жители Новолакского района пожаловались, что в селах в районе Новостроя постоянно отключают свет, большинство сельчан все это время мерзнут, так как их дома отапливаются электричеством. Подстанция, от которой поступает электричество в села, не рассчитана на высокие нагрузки, пояснили тогда в администрации района.