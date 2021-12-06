Энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения в Дагестане

06 декабря 2021, 19:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Возобновлена подача света в дома десятков тысяч жителей Шамильского, Цунтинского, Тляратинского районов Дагестана и Бежтинского участка, прерванная после аварии на линии электропередачи, сообщило Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", жители 152 населенных пунктов в Шамильском, Цунтинском, Тляратинском районах и на Бежтинском участке остались сегодня без света из-за замыкания на линии электропередачи.

Минэнерго России сообщило о восстановлении подачи электричества жителям Дагестана. "Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Дагестане после отключения линии электропередачи", - проинформировало сегодня ведомство на своей странице в Twitter.

Без света в Дагестане после аварии оставались 60 тысяч человек, указано в другом сообщении ведомства в Twitter.