ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

06 декабря 2021, 13:32

Дома 43 тысяч жителей Дагестана обесточены после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители 152 населенных пунктов в Шамильском, Цунтинском, Тляратинском районе и на Бежтинском участке остались без света из-за замыкания на линии, сообщило сегодня МЧС Дагестана.

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня утром в Дагестане, предварительной причиной энергетики назвали замыкание на линии электропередач.

Частично без электричества остались жители Шамильского, Цунтинского, Тляратинского районов и Бежтинского участка, всего 152 населенных пунктов, в которых живет 43 197 человек, в том числе  12 673 детей.  Водоснабжение и газоснабжение не нарушено, проинформировало сегодня МЧС Дагестана.

Аварийно-восстановительные работы проводятся специалистами "Гергебильских электрических сетей", они проводят обследование линии электропередач. Всего к ликвидации аварии привлечены 11 специалистов и четыре единицы техники, сообщило ведомство на своем сайте. 

Подачу света ориентировочно планируется восстановить к 18:00 6 декабря, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря электричество отключалось в 230 населенных пунктах в 11 районах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в  Тляратинском, Шамильском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке ожидается ясная погода при температуре от 0 до  +5 градусов и ветре скоростью до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Землетрясение произошло в Дагестане", "Чиновники объяснили загрязнение Ирганайского водохранилища стихийными свалками", "Дорога к дагестанским селам разрушена без возможности восстановления".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 декабря 2021, 15:15

06 декабря 2021, 14:29

06 декабря 2021, 14:17

  • Руководитель Gulagu.net сообщил о смерти уроженца Чечни в колонии

    Силовики избили заключенных в одной из колоний Приморья, после чего умер уроженец Чечни Хусейн Адаханов, отбывавший в колонии наказание, сообщил сегодня руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, в результате спецоперации силовиков в колонии были избиты около 150 заключенных, серьезно пострадали 16 человек.

06 декабря 2021, 13:09

06 декабря 2021, 13:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи