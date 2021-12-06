Дома 43 тысяч жителей Дагестана обесточены после аварии

06 декабря 2021, 13:32

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Жители 152 населенных пунктов в Шамильском, Цунтинском, Тляратинском районе и на Бежтинском участке остались без света из-за замыкания на линии, сообщило сегодня МЧС Дагестана.

Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня утром в Дагестане, предварительной причиной энергетики назвали замыкание на линии электропередач.

Частично без электричества остались жители Шамильского, Цунтинского, Тляратинского районов и Бежтинского участка, всего 152 населенных пунктов, в которых живет 43 197 человек, в том числе 12 673 детей. Водоснабжение и газоснабжение не нарушено, проинформировало сегодня МЧС Дагестана.

Аварийно-восстановительные работы проводятся специалистами "Гергебильских электрических сетей", они проводят обследование линии электропередач. Всего к ликвидации аварии привлечены 11 специалистов и четыре единицы техники, сообщило ведомство на своем сайте.

Подачу света ориентировочно планируется восстановить к 18:00 6 декабря, сообщил сегодня "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря электричество отключалось в 230 населенных пунктах в 11 районах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тляратинском, Шамильском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке ожидается ясная погода при температуре от 0 до +5 градусов и ветре скоростью до двух метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.