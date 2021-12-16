Майнинг-ферма. Скриншот видео "MATRIX PARADISE" https://www.youtube.com/watch?v=x-XgiqL2KEQ

16 декабря 2021, 14:49

Силовики отчитались о закрытии крупной майнинг-фермы в Каспийске

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Каспийске обнаружена крупная майнинг-ферма, организаторы которой похищали электричество для производства криптовалюты, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по числу выявленных майнинг-ферм, а объем хищений за первые 10 месяцев 2021 года (более 41 миллиона киловатт-часов) сопоставим с мощностью Гунибской ГЭС (57,6 миллиона киловатт-часов), сообщило 9 декабря "Дагэнерго". Глава республики Сергей Меликов потребовал разобраться со случаями хищения электричества на фоне регулярных отключений света в населенных пунктах Дагестана.

В Каспийске полицейские обнаружили "крупнейшую майнинг-ферму", организаторы которой для производства цифровой криптовалюты незаконно подключились к электросетям. "Всего за 11 месяцев в республике обнаружили 18 таких станций в горах и на берегу Каспийского моря", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МВД Дагестана.

Организация добычи криптовалют с помощью нелегального подключения к электросетям квалифицируется по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы, приводится в публикации комментарий замначальника отдела информации и общественных связей министерства Руслана Ибрагимгаджиева.

Напомним, 30 ноября МВД сообщило, что полицейские ликвидировали в селе Ботлих майнинговую ферму, ущерб от работы которой составил около 600 тысяч рублей. По данным ведомства, она принадлежала 57-летнему жителю села Ансалта. 1 декабря правоохранители отчитались о ликвидации второй майнинг-фермы в Ботлихе, там ущерб оценен в 257 тысяч рублей

Майнинг (англ. mining — добыча) — это процесс записи действий (транзакций) с криптовалютой в блокчейн (цепочку блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой. Майнинговая ферма (майнер) — комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Примечание:

"Жители Новостроя заметили стабилизацию энергоснабжения после протестов", "Энергетики списали перебои со светом в Карамане-2 на перегруженность сетей", "Жители свыше 230 дагестанских сел попали в зону отключения электричества".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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