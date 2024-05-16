Прорыв канализационного коллектора возмутил махачкалинцев

16 мая 2024, 22:29

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Канализационные стоки из прорвавшегося коллектора в Редукторном поселке создали невыносимые условия для местных жителей и испортили пляж на берегу Каспия, рассказали махачкалинцы. Власти связали аварию с нарушениями при земляных работах, пообещав очистить общественные территории и заменить песок на пляже.

Власти много говорят о туризме в республике, что на это скажут наши гости?

Прорыв коллектора в Редукторном поселке Махачкалы, по словам местных жителей, произошел 12 мая. "Вода текла по улице, затопила один из дворов многоэтажного дома. Там живет моя тетя, во дворе ужасный запах, невозможно пройти к подъезду. Припаркованные машины стояли в грязной воде", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мадина.

"Недавно мэрия благоустроила в этом районе пляж и зону отдыха рядом с ним, жители были очень рады, сотни людей гуляли там. Сейчас все в канализационных стоках, пройти невозможно, все испорчено", - говорит Абакар.

"Дети из близлежащих домов не могут пройти в школу, течет настоящая река. Затопило и двор гостиницы «Приморская». Власти много говорят о туризме в республике, что на это скажут наши гости?", - отметил Арсен.

Общественные территории, которые были затоплены, будут очищены и обработаны

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил 15 мая в своем телеграм-канале, что по предварительной информации, авария, которая привела к затоплению части Редукторного поселка, возникла из-за того, что при проведении земляных работ были засыпаны смотровые колодцы в указанном микрорайоне. "Кому принадлежит данный участок, кто проводил там работы, законность передачи права собственности на данный участок – всё это предстоит выяснить профильным структурам администрации совместно с правоохранительными органами, куда мы уже обратились. Общественные территории, которые были затоплены, будут очищены и обработаны. В частности, песок на затопленной территории на набережной будет обновлен", - рассказал Умавов.

Видео прорыва канализационного коллектора в Редукторном поселке Махачкалы было опубликовано в телеграм-канале "Черновика". На видеозаписи видно как из коллектора фонтаном бьет вода. Комментирующий видео говорит, что она направляется в сторону расположенного рядом пляжа.

Представитель Единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что 16 мая удалось приостановить выброс канализационных стоков благодаря установке перемычки и перераспределению стоковых вод на соседнюю магистраль. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий аварии.

Он отметил, что специалисты занимаются поиском засыпанного колодца. Там, где он располагался, ведутся земляные работы. "От Единого оператора направлено письмо в прокуратуру для выявления ответственных лиц и привлечения виновных к ответственности", - сообщил представитель организации.

Заместитель мэра Махачкалы Ислам Закарьяев сообщил в своем телеграм-канале, что засыпке канализационного коллектора в Махачкале будет дана правовая оценка. "Специалисты уже выявили, на каком участке и кем произведена засыпка коллектора, которая вызвала прорыв хозяйственно-бытовой канализации на улице Времена года у гостиницы «Приморская». Аварийными службами Единого оператора время будет проведена расчистка засыпанных смотровых колодцев и восстановление канализационного коллектора. В настоящее время прокуратура и МВД республики занимаются случившимся. Правовую оценку дадут они", — сказал Закарьяев.

Прокуратура отчиталась о проверке. "Предварительно, в результате несоблюдения требований законодательства при разработке и рытье котлована произошло повреждение канализационного коллектора и разлив сточных вод по ул. Приморская Махачкалы. В ходе надзорных мероприятий будут дана оценка исполнению норм земельного, градостроительного законодательства, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщила 16 мая в телеграм-канале прокуратура Дагестана.

Член движения «Город наш» Арсен Магомедов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, назвал случившееся "экологическим бедствием". Магомедов считает, что власти должны предпринять меры, чтобы в дальнейшем пресечь подобные попытки засыпать коллекторы. "Если вам не нравятся участки с коллекторами, не покупайте их", - обратился Магомедов к застройщикам.

По закону № 131-ФЗ за водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования должен отвечать муниципалитет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

"Если прорыв коллектора нанес какой-то ущерб жителям, то это подпадает под статью 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта. Это влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Власти также обязаны за свой счет исправить все последствия аварии", - рассказал юрист.

"Кавказский узел" также писал, что Роспотребнадзор обратился в суд в связи с тем, что мэрия Махачкалы не исполнила требования ликвидировать сброс сточных вод на пляже "Березка". Закрытие одного стока не изменит существенно экологическую обстановку в Каспийском море, необходимо строительство очистных сооружений и системная работа, подчеркнули активисты.

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