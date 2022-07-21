Руководство "Дагэнерго" сменилось после протестов махачкалинцев

21 июля 2022, 19:45

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После масштабного отключения электричества в Махачкале исполняющий обязанности начальника Махачкалинских городских электросетей Максим Долголев назначен директором "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек перекрыли 18 июля движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Сотрудники полиции оттеснили протестующих к обочине, освободив движение автотранспорту. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии в жару и включения систем кондиционирования. Протест жильцов завершился поздно ночью, когда подачу электричества восстановили. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство. 20 июля власти города отчитались о восстановлении энергоснабжения в центральной части Махачкалы, однако пользователи Telegram пожаловались, что в районе Джума-мечети света нет.

Совет директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" назначил директором филиала "Дагэнерго" с 21 июля Максима Долголева, сообщила сегодня пресс-служба компании "Дагэнерго".

В числе первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем, - работа по повышению надежности энергоснабжения потребителей республики, указал генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко. "Необходимо также усилить в Дагестане работу по предотвращению неучтенного потребления электроэнергии, поскольку хищения энергоресурса остаются одной из основных проблем, препятствующих надежному энергоснабжению региона. Наравне с этим Максиму Долголеву поручено повысить эффективность работы, направленной на снижение потерь электроэнергии, а также разработать дополнительные меры по повышению платежной дисциплины проблемных групп потребителей", - приводятся его слова в сообщении на сайте компании.

Долголев работает в группе компаний "Россети" с 2020 года. До назначения на должность руководителя дагестанского филиала он был советником заместителя генерального директора по безопасности ПАО "Россети", советником по общим вопросам руководителя ПАО "Россети Северный Кавказ", и. о. управляющего директора АО "Севкавказэнерго" и ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания". С декабря 2021 года исполнял обязанности начальника Махачкалинских городских электрических сетей филиала "Дагэнерго", говорится в сообщении.

Ранее директором филиала являлся Магомед Абдурашидов, срок действия трудового договора которого истек 2 мая. С 3 мая обязанности директора "Дагэнерго" исполнял главный инженер Магомед Ханапиев, следует из сообщения в Telegram-канале "Россети Северный Кавказ" от 3 мая.