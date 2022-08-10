Отчет властей Дагестана о причинах отключения света вызвал критику в соцсети

10 августа 2022, 09:58

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Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, заявили жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

Заместитель министра энергетики и тарифов Дагестана Магомед Алибеков провел 9 августа прямой эфир в соцсетях, во время которого пояснил, что отключения света в республике происходят из-за изношенных сетей, информировало в своем Telegram-канале Минэнерго Дагестана.

"Вся эта проблема возникла в связи с увеличением потребления электроэнергии. Дагестан развивался, а инфраструктура отставала от этого развития", – приведены в публикации слова Алибекова. Он добавил, что в последние десятилетия существенной модернизации электросетей не проводилось.

"ПАО "Россети" разработана программа повышения надежности электросетевого комплекса республики на сумму 7,7 млрд рублей. Весь комплекс мероприятий планируется завершить до конца 2025 года", – отметило Минэнерго Дагестана.

Видеозапись прямого эфира с заместителем министра энергетики и тарифов Дагестана Магомедом Алибековым была размещена 9 августа на официальной странице правительства Дагестана в соцсети "ВКонтакте", на которую подписаны около 13 тысяч пользователей. На 10.00 мск эта запись набрала 27 отметок с реакцией пользователей и 26 комментариев.

"Столько обращений, вопросов, жалоб и в ответ тишина, как глас вопиющего в пустыне. Почему? Потому что некомпетентные сидят там, где их не должно быть. Им нечего ответить и с них никто не спрашивает, потому что он родственник того, кто должен требовать выполнения всех требований", – заявил Кирилл Капланов.

"Вы сказали, что можно ставить солнечные батареи для обеспечения бесперебойного электроснабжения светофоров. Что и когда планируют сделать в Махачкале?" – спросила Даша Пермякова.

"Когда прекратится этот беспорядок с отключением электроснабжения?" – спросил Tommy Hilfiger.

"Почему в Кизляре летом напряжение меньше 220 вольт? У многих кондиционеры дома, портятся и стиральные машины. Люди вынуждены покупать дорогие электростабилизаторы", – отметил Сулейман Алилов.

"Почему до сих пор есть бесхозные трансформаторы, которые не перевели на баланс района или электросетей? При вызове электриков говорят он бесхозный, хотя данный трансформатор раньше питал винзавод, автопарк, и так далее. Совхоз им. Карла Маркса", – написал Рустам Казибеков.

В районе газораспределителя СНТ "Мичурин" уже четвертый месяц не завершается работа по установке столбов и обновлению электрических линий. Провода лежат на проезжей части, там же гуляют дети. Напряжение электричества очень низкое, неоднократно писали в соответствующие инстанции. Ситуация никак не разрешается", – подчеркнула Карима Джамалудинова.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 млн рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

6 августа жители махачкалинского поселка Талги пожаловались, что в населенном пункте несколько дней наблюдались проблемы с подачей света, из-за чего также вышли из строя насосы, и поселок остался без воды. Чиновники тогда возложили ответственность на энергетиков, а энергетики сослались на аварию на линии электропередачи. При этом в соцсетях комментаторы жаловались, что перебои с подачей света были и в других частях Махачкалы.

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