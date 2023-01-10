Жители дагестанского поселка провели сход из-за проблем с газоснабжением

10 января 2023, 03:56

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В селе Авадан Докузпаринского района местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Котлы отопления отключаются из-за недостаточного давления в газовой системе, проблема касается разных сел Дагестана, заявили пользователи Telegram.

В селе Авадан Докузпаринского района Дагестана вечером 9 января несколько сот сельчан вышли на сход.

Сельчане пожаловались на отсутствие газа и недостаточное давление в системе, пишет "Черновик".

Жители Авадана планировали перекрыть федеральную трассу, однако им помешали силовики. Тогда жители переместились в центр села.

В телеграм-канале издания опубликован ролик с места событий. Он длится всего шесть секунд. На видео видны автомобили полиции со включенными проблесковыми маячками, а также несколько фигур, но непонятно, кто это.

Аваданцы собрались возле газораспределительного пункта с требованием поднять давление газа. "Как нам сообщил представитель администрации села совместно с представителями газовой службы с жителями проведена разъяснительная беседа. После чего жители разошлись. Сотрудник газовых служб сообщают, что повышение давления газа возможно завтра (сегодня, 10 января) в связи с потеплением", - пишет телеграм канал "Что там у дагестанцеV?"

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Усухчай - административном центре Докузпаринского района, ожидается снег, температура воздуха составит -8 градусов, ветер северо-восточный со скоростью три метра в секунду. В ночь на 11 января столбик термометра опустится до отметки -9 градусов, будет ясно, ветер сменит направление на южный и стихнет до одного метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

О низком давлении газа во многих населенных пунктах Дагестана сообщает телеграм-канал "СоVесть Дагестана". "Низкая температура воздуха и непрофессионализм местных газовиков является причиной низкого давления газа вообще по всему Дагестану", - говорится в сообщении на канале.

Телеграм-канал "Что там у дагестанцеV?" пишет, что в поселке Караман 2 мерзнут местные жители, так как из-за низкого давления газа отключаются котлы. Эта публикация набрала по данным на 03.30 мск сегодня, 10 января 35 комментариев. Пользователи рассказали, что аналогичная проблема и в других населенных пунктах республики.

"Не только Караман, и в Ленинкенте нету давления газа", - пишет Elena. "В Ленинкенте тоже нет давления газа и напряжения света, тоже мало отопления, еле-еле теплые батареи", - подтвердила Загидат.

23 декабря жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества из-за аварии. Власти пообещали дать жителям свет, после чего они разблокировали трассу.

"В Редукторном [поселке в Махачкале] тоже нет давления газа рядом с МФЦ. Маленькие дети мерзнут", - сообщила Ragimat Isaevna.

Впрочем, некоторые пользователи предположили, из-за чего в республике наблюдаются проблемы с газом и светом. "Так пусть наши люди в трубы незаконные врезки не делают, и всем хватит газа", - отметил Р А.

На вопрос пользователя, а со светом что, он написал: "Так то же самое. Незаконные подключения, майнинг-фермы и т.д, и т.п., как-будто не в Дагестане живете и не знаете. Что в один дом бывают проведены два провода, один со счетчиком, второй - без".

Жители Дагестана и ранее жаловались на длительные отключения электричества и газа. Так, 17 августа ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования. Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил ранее замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, указали жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

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