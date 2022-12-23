23 декабря 2022, 21:28

Отсутствие энергоснабжения вынудило жителей Махачкалы перекрыть трассу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители микрорайона Баммат заблокировали сегодня движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества из-за аварии. Трасса была разблокирована после того как власти пообещали дать жителям микрорайона свет, отключив от энергоснабжения промышленные объекты.

Как писал "Кавказский узел", длительные отключения электричества и газа становились причиной для акций протеста дагестанцев. Так, 17 августа ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу. В ресурсоснабжающей компании отключения света объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования.

Частые отключения света в Дагестане происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил ранее замглавы Минэнерго Дагестана Магомед Алибеков. Ветхое состояние электросетей, как и проблемы в других сферах, связаны с плохой работой чиновников, указали жители республики в соцсети "ВКонтакте", комментируя слова заместителя министра.

Жители пригорода Махачкалы перекрыли сегодня трассу на Сулак, сообщил Telegram-канал издания "Черновик". "По их словам, в из домах уже третий день нет электричества. Отключили, как говорят протестующие, по причине ремонтных работ (обрыв кабеля)", - отмечается в публикации.

К сообщению приложен видеоролик, на котором видно скопление людей и силовиков на фоне машин с включенными мигалками, слышны возмущенные возгласы женщин. На другом ролике, размещенном в Telegram-канале издания "Новое дело", также видны десятки людей на проезжей части дороги.

Городские власти сообщили, что к протестующим представители властей и энергоснабжающей организации. "На место аварии, где из-за обрыва провода остаются без энергоснабжения жители квартала Баммат городского округа Махачкала, выехали новый руководитель "Махачкалинских городских сетей" Гаджи Султанов и несколько бригад электриков. Также на место по поручению Ризвана Газимагомедова выехали заместители мэра Махачкалы, руководители управлений ЖКХ, Административно технической инспекции, Управления по внутренней политике и работники Кировской администрации", - указано в сообщении на официальном Telegram-канале администрации Махачкалы.

В другом сообщении власти города отчитались, что "движение транспорта по федеральной дороге Махачкала - Астрахань восстановлено". В видеоролике, приложенном к публикации, видно, что по дороге едут автомобили, на месте присутствуют сотрудники ДПС, а на противоположной стороне трассы стоит группа людей. 

Глава "Махачкалинских городских сетей" Гаджи Султанов рассказал, что ситуацию с отключением света на проятжении трех суток он "держит на контроле"/ "Очень тяжело идет. Вот эта линия - и один фидер, нефтебаза, на весь этот микрорайон. Здесь неоткуда вам переключить - на одном фидере все промзоны, весь жилой сектор", - заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале администрации Махачкалы.

Султанов пояснил, что место повреждения линии было обнаружено, однако возобновить подачу электричества пока не удалось из-за технических сложностей. От также заявил, что принял решение отключить от подачи электроэнергии все промышленные объекты и восстановить электроснабжение жителей микрорайона.

"Кавказский узел" также писал, что 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября. Преемнику Дадаева предстоит решать проблемы перебоев с энергоснабжением, мусорной свалкой и плохой работой общественного транспорта, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активисты и журналисты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Жители дагестанского села пожаловались на перебои с электроснабжением", "Журналисты и активисты оценили работу Дадаева на посту мэра Махачкалы", "Отключения газа в Махачкале стали основанием добиваться перерасчета".

Автор: "Кавказский узел"

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