Журналисты и активисты оценили работу Дадаева на посту мэра Махачкалы

30 ноября 2022, 12:21

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Возвращение муниципальных земель, благоустройство центра Махачкалы и модернизация транспортной системы города стали достижениями Салмана Дадаева в должности мэра Махачкалы, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Преемнику Дадаева предстоит решать проблемы перебоев с энергоснабжением, мусорной свалкой и плохой работой общественного транспорта, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. Исполняющим обязанности главы города стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября.

С мая 2017 года Салман Дадаев возглавлял управу Басманного района Москвы. 5 декабря 2018 года Владимир Васильев, занимавший тогда должность главы Дагестана, объявил о том, что Салман Дадаев "подобран кандидатом" на должность мэра Махачкалы. Дадаев возглавил мэрию Махачкалы 31 января 2019 года, после чего призвал чиновников помочь ему "навести порядок в этом городе". В числе первоочередных задач он назвал возвращение доверия горожан к власти и искоренение коррупции.

В Махачкале больше позитивных мнений о работе Салмана Дадаева, чем негативных, сказал журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов, комментируя итоги работы бывшего мэра. "В первую очередь нужно вспомнить, в каких условиях он приходил в Махачкалу. Его назначили еще при бывшем руководителе республики Васильеве, его пригласили из Москвы. Перед назначением он озвучил свою программу развития города: городские сады, водоотведение, градостроительство, транспорт и решение многих других проблем. Говорить о каких-то серьезных результатах можно с позиции относительности. Кто-то может сказать, что можно было сделать лучше, а кто-то скажет спасибо за сделанное за это время. Но мне кажется, что позитивных оценок все же больше, чем негативных. Еще стоит отметить, что он работал в системе власти, и было бы неправильно ожидать каких-то системных изменений", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дадаеву удалось добиться положительных изменений, отметил журналист. "Получилось ли у него навести порядок? Скажем, да, относительно удалось. Часть его деятельности заняло не столько выделение новых земель под строительство, сколько возврат ранее выданных участков, которые были выделены предыдущими главами города. Он вернул большое количество участков городу. Они, как он обещал, будут выделены под социальные объекты. Ему досталось большое количество самостроев. Это вопрос пытались решить и до него. И у него частично удалось. Во время правления Дадаева случился очередной коллапс с мусором, сменился оператор. Сказать, что все проблемы полностью решены, нельзя. Проблема есть в каждой области, но нельзя говорить, что нет прогресса в решении этих проблем", - поделился мнением Юсупов.

Кроме того, по его словам, при Дадаеве была внедрена интеллектуальная транспортная система, которая позволяет более эффективно регулировать транспортный трафик. "Что касается застройки близ озера Ак-Гель, он кардинально ничего не поменял, как и до него, так и в его правление участки выделялись. Не могу сказать, что где-то ухудшилась. Но все вопросы требуют продолжения поиска решений. Водоснабжение, канализация, комфортная городская среда, транспорт - все эти области нуждаются в продолжении реформ", - сказал Идрис Юсупов.

Реконструкция улицы Коркмасова - это то, чем запомнится Дадаев горожанам, считает журналист. "Реконструкция привела новое дыхание, новое понимание, но проблемы с транспортом, парковкой остались. Внешний интересный облик, но с прежними проблемами. У него в планах были и другие идеи. Молодые архитекторы разрабатывали новые проекты. Дадаев хотел реализовать проект и связать Махачкалу с Каспийском по побережью. Не знаю, насколько эта его идея будет реализована после его отставки", - отметил он.

Реконструкция улицы Коркмасова стала одним из главных поступков Дадаева на посту мэра, указали еще в апреле некоторые жители Махачкалы, одобрившие реконструкцию. Местные активисты обратили внимание, что при реконструкции улицы не учтены интересы людей, передвигающихся на инвалидных колясках, а из-за сужения проезжей части есть риск увеличения дорожных пробок в центре города.

Кроме того, при Дадаеве мэрия стала более открытой, добавил Идрис Юсупов. "Обратная связь налаживалась, сам мэр активно использовал каналы обратной связи, соцсети. Он мог следить за запросами, отвечать, но насколько это было эффективно для граждан, сказать сложно. Надо анализировать работу всех служб и делать выводы. Это упирается в работу команды и их слаженную работу. То же самое касается работы чиновников. Нужны отдельные исследования, говорить о принципиальных различиях сложно. В целом прорыва в работе администрации я не замечал", - сказал он.

Перед уходом Салман Дадаев передал активистам папку с реестром возвращённых администрации земель, отметил Юсупов. "Он попросил, чтобы мы осуществляли общественный контроль, чтобы они обратно не вернулись к людям, у которых были эти участки", - сообщил он.

Перед отставкой мэр передал активистам общественного движения "Город наш" папку с переченем участков, которые администрация отсудила у незаконных владельцев, сообщила 27 ноября правозащитная организация "Монитор пациента и ЖКХ" в своем телеграм-канале.

У Дадаева были как достижения, так и упущения, считает адвокат, активист движения «Город наш» Арсен Магомедов. "У мэра получилось благоустроить площадь, сквер Фазу Алиевой и центральную улицу Коркмасова. Была активная работа по судебному возврату участков. И вроде бы есть определенный результат. С самостроями ситуация улучшилась, но не кардинально. Запомнился, в целом, позитивным отношением с активистами и прогрессивными подходами к развитию города. Борьбой с лестницами магазинов, иногда неуместной. Не успел наладить общественный транспорт и реконструировать проспект Шамиля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

29 января мэрия Махачкалы сообщила, что управление архитектуры и градостроительства освобождает тротуары от "незаконно возведенных входных групп" в здания, которые мешают ходить пешеходам, женщинам с колясками и маломобильным гражданам. В частности, рабочие расширили тротуары на проспекте Акушинского, разрушив ступеньки у входов в магазины и салоны. Преемник Дадаева Ризван Газимагомедов распорядился оповещать предпринимателей о необходимости добровольно демонтировать входные группы в здания, если ступеньки выступают на тротуары, иначе демонтаж будет выполнен городскими службами.

Арсен Магомедов согласен, что при Дадаеве мэрия стала более открытой и оперативнее реагировала на жалобы и просьбы граждан. "В целом да, мэрия стала открытой. По крайней мере на обращения общественников мэрия реагировала практически всегда", - отметил он.

Что касается борьбы с коррупцией и попыток улучшить работу чиновников, то здесь Магомедов не увидел кардинальных изменений. "С этим сильных улучшений я не заметил", - отметил активист.

Возвращение муниципальных земель городу – главное достижение Дадаева, считает заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов. "Главные достижения Салмана Дадаева заключаются в том, что он продемонстрировал жителям Махачкалы и республики, что можно вернуть в собственность города присвоенные предыдущими властями земли и прочие объекты имущества. Мэрия за все время правления Дадаева отчиталась о возврате примерно 500 гектаров подобных земель", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вторым достижением мэра журналист назвал реконструкцию улицы Коркмасова. "Махачкалинцы, как, впрочем, и большинство дагестанцев, не привыкли видеть комфортные улицы, поэтому даже этот простенький проект - на мой взгляд, имеющий и недостатки - что называется, "зашел" махачкалинцам. Вывоз мусора наладить удалось, но не удалось решить проблему с мусорной свалкой на окраине города, которая регулярно дымит и накрывает дымом посёлки на окраине столицы Дагестана. Что касается борьбы с самостроями, выделением земель под застройку, транспортные проблемы, спасение озера Ак-Гель, то тут особых и даже умеренных достижений нет. Тут, в принципе, ничего не поменялось", - сказал Магомед Магомедов.

По его словам, нерешенными остались вопросы общественного транспорта Махачкалы, и "откровенное нежелание" их решать приводит к тому, что ситуация только усугубляется. Также нерешенный вопрос - это отсутствие нормального энергоснабжения жителей города, сказал Магомедов.

В Махачкале, как и в других населенных пунктах Дагестана, возмущение жителей вызывают частые отключения света. Отключения происходят из-за изношенных электросетей, существенный ремонт которых не проводился в последние десятилетия, заявил в августе замглавы Минэнерго Дагестана. 9 августа стало известно, что антимонопольная служба оштрафовала компанию "Россети Северный Кавказ" на 8,7 миллиона рублей за частые отключения света жителям Махачкалы. Жители города в соцсети отметили, что в некоторых его частях электричества не бывает неделями.

"Электричество и водоснабжение - это главные проблемы махачкалинцев. А застройка или размещение объектов торговли на и так куцей парковой зоне, стремительное уменьшение зелёных зон Махачкалы - это уже очевидная проблема, которая тоже не решена. Реконструкция улицы Коркмасова - проект удачный, показывает, что при желании можно добиться того, чтобы Махачкала выглядела не как хаотическое нагромождение многоэтажек, а как современный город. Претензии к этому проекту тоже, конечно, есть, но они решаемые", - отметил Магомедов.

Однако, по его мнению, мэрия не стала более открытой к просьбам и жалобам граждан. "На мой субъективный взгляд, оперативная реакция на жалобы населения никак не изменилась. Ведь простая отписка тоже считается реакцией на жалобу. Существенных сдвигов в плане реагирования на проблемы горожан я лично не вижу. Никакой разницы по сравнению с предыдущими главами Махачкалы. Что касается муниципальных чиновников, то да, с ними Дадаев легко нашел общий язык и в какой-то мере осовременил их, показал другой стиль работы и управления. Но на этом всё. Что касается коррупции, то, думается, она приобрела другие, причудливые формы", - сказал он.

Магомедов не уверен, что возвращенные муниципалитету участки не окажутся вновь в руках у бывших владельцев. "Красная папка, переданная общественникам, это завершенные, вступившие в силу решения судов. Но, опять-таки, мы живём в правовом государстве с непредсказуемым прошлым, поэтому ничто не может гарантировать незыблемость судебных решений", - отметил он.

Дадаев смог эффективно бороться против самостроев, отметил автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад, добавив, что в папке, которую мэр передал активистам, только выигранные дела. Кроме того, по его словам, в качестве решения проблем пробок и транспорта в городе Дадаев начал внедрять интеллектуальную транспортную систему, управляющую городским трафиком на основе данных с камер и датчиков. Внедренная система получила признание не только самих горожан, но и экспертов, присудивших проекту первое место в ходе вручения престижной в сфере транспортных новшеств премии Autonet Awards 2022, сказал Расул Асад корреспонденту "Кавказского узла".

Однако проблема с городским транспортом не была полностью решена и при Дадаеве, добавил он. "Одна из проблем, которая осталась нерешенной, это городской маршрутный транспорт, который находится в частных руках. Проблема актуальная и нуждается в решении. Тем не менее частично была введена безналичная оплата проезда", - сказал Асад.

Блогер согласен с мнением, что реконструкция улицы Коркмасова была успешно реализованной идеей. "На мой взгляд, реконструкция улицы Коркмасова - это был один отличный проект. Улица стала пешеходо-орентированной. Если и есть претензии, то они могут быть в дальнейшем устранены. В целом проект можно назвать удачным. Можно ли было сделать лучше? Конечно", - сказал он.

При Дадаеве мэрия стала более открытой, подчеркнул Расул Асад. "Одной из фишек Дадаева стала открытость, доступность, коммуникабельность. Обратная связь через личный телеграм-канал работала очень оперативно... Те вопросы, которые оперативно можно было решать, решались оперативно", - отметил блогер.

Чиновники в Махачкале стали охотнее соглашаться на досудебное решение проблем с пандусами для инвалидов на фоне судебных решений в пользу маломобильных граждан, рассказали в начале апреля "Кавказскому узлу" сотрудники "Монитора ЖКХ".

Напомним, Салман Дадаев пояснил отставку тем, что у него оказались разные взгляды с руководством республики на развитие города, и решение покинуть пост связано с дальнейшим развитием Махачкалы, "чтобы была неограниченная помощь от республиканских властей".

Ризван Газимагомедов, сменивший Дадаева, до того, как был 22 ноября назначен вице-мэром Махачкалы, занимал должность вице-премьера Дагестана. Вечером 22 ноября в телеграм-канале «Администрация главы РД» был опубликован указ главы Дагестана Сергея Меликова об освобождении Газимагомедова от должности по собственному желанию. Документ датирован 21 ноября, сообщило поздно вечером 22 ноября "Новое дело".

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